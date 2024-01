Hi ha determinades accions que són possibles per la intervenció especial d’una norma o persona. Elles tenen la capacitat d’aconseguir que estes es complisquen. La locució ‘en virtut de’ s’encarrega de presentar-nos el motiu que les permeten. Amb ella, s’expressa que un esdeveniment ocorre per l’autoritat d’alguna cosa.

En l’actualitat, hi ha poca inspiració per a imaginar. Potser, per eixa raó, és el moment de pensar que tot serà real, si ens esforcem a unir les nostres humils forces contra guerres i intoleràncies. En l’intent, hi ha una actitud que pot ajudar-nos. Es tracta de posar màgia a la vida i de transformar les festes en una oportunitat per a dibuixar impossibles. Esta és la causa per la qual m’acoste anualment a la festa dels Reis d’Orient. ‘En virtut’ del ritual podem somiar, almenys una nit. No m’atrau el consumisme que genera. Tanmateix, em sent prop de les activitats que l’envolten: la posada d’aigua als camells, l’exposició de les sabates en el saló o les copes deixades en la taula. Creem que, en fer-nos majors, ja no hi ha lloc en la nostra existència per als Reixos. Així ens va. Se’ns apodera el conformisme. Trobem que la realitat és la que es veu i no la que pot ser.

Tal vegada, la creença en els Mags fa sentir-me ingenu. Però, ‘en virtut’ d’una carta enviada als patges reials continue preguntant-me el que m’il·lusiona verdaderament. L’escriptura d’unes línies és un exercici que, ben realitzat, potencia que ens retrobem amb els desitjos personals. En el meu sobre al rei Baltasar, hi ha diversos precs. En primer lloc, apareix la sol·licitud del millor per a la gent que m’importa. La pensem tan nostra que ens oblidem de compartir més temps amb ella. Seguidament, se situa les ganes d’apartar l’excessiu estrés en el treball. No s’ha de posar en el centre del nostre estat d’ànim.

Encara m’emociona la cavalcada dels Mags pels nostres carrers. Enguany, està bé que ‘en virtut de’ la celebrada a València es fomente la lectura. Però, en l’any de la campanya institucional titulada “Nadal més valencià”, no s’entén que no hi aparega la literatura tradicional valenciana.

En definitiva, continuem celebrant la tradició dels Mags. Ens farà més bé que mal. ‘En virtut’ dels Reis d’Orient podem deixar-nos sorprendre. Un somni és la dosi justa de força per a crear utopies.