En un article anterior dedicat al calendari muixeranguer de setembre desembre ja vam dir que no existeix una temporada muixeranguera unificada, ja que cada colla l’organitza a la seua manera, sovint amb poca planificació prèvia com a norma general. No obstant això, la pràctica ha fet que es perfile un calendari muixeranguer a partir de determinades trobades i actuacions destacades que es repeteixen periòdicament. Així doncs, agafarem de referència el calendari majoritari i ens centrarem en els mesos de gener juliol.

En gener són diverses les muixerangues que celebren la tradicional festa de Sant Antoni Abat. És el cas de la Muixeranga d’Alginet i la de la Vall d’Albaida, que ho fa a Ontinyent. Des de fa uns anys, la Cavalcada de les Magues de Gener de València compta amb la participació de diverses muixerangues (enguany se celebrarà el dia 14). També aquest mes, la Muixeranga “La Carabassota” de Guadassuar participa en la tradicional festa de la Repartició de la Carn d’aquesta localitat de la Ribera.

En febrer s’emmarca la Trobada de Muixerangues de Borriol, resultant de la col·laboració entre aquest Ajuntament i la Conlloga Muixeranga de Castelló, i l’Aplec de la Plana, a la Vall d’Uixó, organitzat per la Falla “Ja estem tots” i que des de fa uns anys compta amb la participació de muixerangues.

Al març trobem una altra de les fites importants del calendari muixeranguer: la Trobada de Muixerangues de Castelló, una de les més multitudinàries, tant pel nombre de participants com de públic assistent. Donat que té lloc el segon dissabte de les festes de la Magdalena, segons com caiga la festa , que puja i baixa en el calendari, pot ser que es faça al mes de febrer. La d’enguany tindrà lloc el 9 de març.

Al llarg del mes d’abril són diverses les actuacions que ens podem trobar: la Trobada de Muixerangues de Guadassuar (enguany el 27 d’abril), la Fira del llibre de Vinaròs al voltant del dia 23, amb participació de la muixeranga de la ciutat, l’Homenatge als Maulets per la Muixeranga de Xàtiva cap al 25 d’abril, i l’actuació de la Muixeranga de Cullera per la festivitat de Sant Vicent Ferrer. Diverses colles participen en els actes reivindicatius pel 25 d’Abril.

En el mes de maig destaquen la Trobada Muixerangues de Xàtiva, i la trobada del “Xalònia” a Xaló (organitzada per la Muixeranga de Segària, abans per la Muixeranga de la Marina Alta).

En juny tenim un altre dels plats forts del calendari muixeranguer: la Trobada de Muixerangues d’Algemesí, amb la participació de les dues colles locals acompanyades per una colla muixeranguera i una altra castellera. A finals de juny la Muixeranga de Vinaròs participa en el Seguici popular de la localitat i el darrer cap de setmana té lloc l’actuació de la Conlloga en l’Aplec de Penyagolosa.

En el mes de juliol destaquen la Trobada de Muixerangues de la Gran Fira de Juliol de València, organitzada per la Jove Muixeranga de València i l’Ajuntament (primera setmana de juliol) i la Trobada de Muixerangues de l’Aplec dels Ports, una espècie de diada de les colles de les comarques del nord.

Tot i que la majoria de les colles tenen la seua època de major activitat entre setembre i juliol, n’hi ha d’altres que no paren en agost, com les muixerangues de Segària o d’Alginet, o fins i tot, hi ha qui ha adoptat la “temporada castellera”, de febrer a desembre, com en el cas de la Muixeranga de Vinaròs. Per a les muixerangues d’Algemesí agost és el temps per preparar festa de la Mare de Déu de la Salut (declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO), i, tanmateix, succeeix amb els Negrets de l’Alcúdia amb la festa de la Mare de Déu de l’Oreto.

Com veiem, es tracta d’un calendari amb certa intensitat al qual cal sumar altres actuacions que cada any van sorgint. Malauradament, moltes vegades les muixerangues informen de les actuacions amb poca antelació, si és que arriben a fer-ho. Això caldria solucionar-ho, pensant sobretot en el públic en general, tot tenint en compte que la Federació de Muixerangues disposa d’una agenda en el seu web. Esperem que a poc a poc les colles vagen prenent consciència i vagen posant remei a aquesta mancança.