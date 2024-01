La jove companyia d’arts escèniques La Candiense estrena «2030», el seu primer espectacle realitzat de manera autònoma després de «Venezuela», coproduït juntament amb Atirohecho l’any 2022. Els espectadors podran disfrutar de l’obra en el Teatre El Musical el divendres 19, el dissabte 20 i el diumenge 21 de gener, a les 20 h.

Fruit d’una creació col·lectiva, segons afirmen des de de La Canadiense, «2030 es presenta com el relat d’una realitat contrahegemónica, una utopia en construcció: la de la superació de la crisi climàtica». «És una crítica a la creixent desestabilització global dels ecosistemes i dels cicles naturals del nostre planeta amb la qual convidem a tothom a imaginar un 2030 diferent», recalquen.

La producció de l’espectacle ha tingut el suport del programa de residències Graners de Creació, un espai de sinergies envers el terreny creatiu, des de la gestació a l’estrena, que impulsa diversos projectes escènics en terres valencianes en relació amb altres territoris del món.

Així, «2030», dins del programa de residències de Graners de Creació, ha passat per espais com AlGra (Alfafar, València), Somiatruites (Sant Mateu, Castelló), La Granja (Burjasssot, València) i Sa Talaya (Santanyí, Mallorca). A més, de la residència d’HortArt (Faura, Les Valls, València) Relacions Geològiques d’Amor, amb el suport del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana-GVA.

«El treball conjunt i horitzontal, així com el suport mutu, són els que han fet possible este espectacle, i estes mateixes eines són les que haurem d’emprar per a avançar cap al món que volem», expliquen. I conclouen des de la jove companyia: «No tenim fins a 2030 per a actuar, només tenim el dia de hui, i el que vindrà demà». Per això, l’obra, que convida a imaginar un 2030 diferent al que sembla que estem abocats a viure, pretén demostrar que altre món és possible, un món el qual la societat ha aprés a combatre les relacions imposades pel capitalisme globalitzat.