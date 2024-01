La localitat de Benetússer acull per primera vegada el Festival de Literatura Infantil i Juvenil amb l’objectiu de promoure la lectura entre els més menuts i adolescents valencians. Esta edició, que se celebra del 8 a l’11 de febrer, tindrà com a protagonista a l’escriptor Eloy Moreno, un dels autors més venuts en el panorama nacional amb llibres com «Invisible», «Cuando era divertido» o «El bolígrafo de gel verde». Nascut en Castelló de la Plana, Moreno ha venut més de 1.500.000 exemplars de tota la seua obra en diferents països. L’escriptor va autoeditar la seua primera novel·la, «El bolígrafo de gel verde», amb la qual va vendre més de 3.000 exemplars de manera autònoma. L’obra ha estat traduïda a l’anglés, l’italià, el català i l’holandés, entre d’altres.

A més, el públic podrà disfrutar de més de 80 activitats com contacontes infantils, presentacions de llibres, firmes, xerrades, animacions lectores i tallers per a xiquets i xiquetes amb necessitats especials, els quals estaran impartits per Amparo Caladín, considerada la millor psicòloga d’Espanya, i l’autor del llibre oficial infantil del Valencia CF, Levante UD i Valencia Basket.

Al llarg de les difrents jornades, el festival literari també contarà amb una trentena de reconeguts autors valencians i nacionals com Meritxell Martí, Xavier Salomó, Nacho Golfe o Francesc Nogales, qui va estar guardonat com el millor docent d’Espanya en 2021. A més, els més menuts podran disfrutar de la presència de Grúfalo, el personatge creat per l’escriptora anglesa Julia Donaldson.

El director del festival, Javier León, ha reconegut que el projecte promet «ser un espai on la imaginació i la creativitat intenten inspirar a les futures generacions». «Representa una oportunitat única per apropar als joves l’apassionant món de la literatura, cultivar el seu amor per la lectura i promoure el goig de les històries entre els més menuts, contribuint a l’enriquiment cultural i educatiu de la nostra comunitat», ha conclós.