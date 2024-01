L'escriptora valenciana Elia Saneleuterio ha guanyat el LIX Premi de Poesia Rafael Morales 2023, convocat per l’Ajuntament Talavera de la Reina i dotat amb 9.000 euros, pel seu poemari-novel·la "Dos o tres/dos tercios", que es publicarà en en la Col·lecció Melibea de Poesia. Saneleuterio, qui també és professora de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València, reconeix que tenia l'obra guardada en un calaix. "L'havia escrit fa molts anys i l'havia presentat a premis, però no havia guanyat cap", explica. Després de moltes negatives, l'escriptora havia aconseguit una oferta d'una editorial i, en les seues paraules, "pensava que ja era hora d'eixir al carrer".

El Premi de Poesia Rafael Morales 2023, al qual es van presentar més de 570 poemaris de tot el món, va ser l'última oportunitat. "Tenia clar que si no guanyava, el publicaria en l'editorial. No ho havia publicat encara perquè era extrany i pensava que podia cridar l'atenció i obtindre algun guardó", indica.

L'obra explora els secrets de les estades acadèmiques i les relacions d’atracció i poder entre un catedràtic i una becària de doctorat. Així, el títol ja dona pistes "d'una lectura ambigua". El poemari narra una història, que no renuncia als diàlegs i "és prou original". "Alguns membres del jurat em van dir que els havia agradat l'ús líric i com es mantenir el ritme", indica.

L'autora és professora titular al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, des d’on dirigeix el grup de recerca TALIS. Com a poeta, ha publicat "De cómo ya no duermo sola" (2006), "Encara sospire nits" (2007), "Al nord amb els teus ulls" (2016), "Poetes d’exili" (2016), "180º" (2019), "Cuaderno de las tres estaciones" (2021) i "a/brazadas" (amb Mar Busquets, 2023). Elia Saneleuterio ha obtingut diversos reconeixements literaris per la seua obra, entre ells el Premi de la Crítica Valenciana. "La poesia és un gènere molt minoritari i, per això, em sorprén que guanye diners publicant poesia", conclou.