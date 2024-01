El Festival 10 Sentidos torna a València del 3 al 18 de maig amb diferents propostes de dansa, teatre, música, cine, literatura, arts visuals i arts plàstiques per posar en valor una pluralitat cultural a nivell local, nacional i internacional, així com el vincle entre l'art i el desenvolupament.

Esta 13ena edició, baix el lema "PorLaCultura", proposa una defensa de la professió artística, susceptible a vaivens i condicions precàries i promou un diàleg obert i interdisciplinari, on reclama la conversació de la cultura com a recurs humà inestimable.

El coreògraf francés Sadeck Waff inaugura el festival amb una obra inèdita produïda junt a alguns ballarins locals. Waff és conegut per les seues coreografies hipnòtiques i geomètriques, que van enamorar al públic en el tancament dels Jocs Paralímpics de Tokio. Així, l'artista juga amb els braços per crear fascinants espectacles grupals en què s'integren la composició, el moviment i la llum.

Creadors consagrats i emergents

El projecte continua apostant, com cada any, per una programació amb espectacles de creadors consagrats i emergents, locals i internacionals, de diverses disciplines i geografies, que conviuen en perfecta armonia. Així, esta edició proposa la defensa de l'art com a espai d'intercanvi, dels artistes com figures presents i indispensables per al pensament, el desenvolupament de la societat i l'evolució de la vida amb l'objectiu de proclamar que un territori sense creació genera un comunitat buida i trist, ja que no és possible una vida plena sense cultura i defensa la importància de conservar este be humà.

"PorLaCultura" és una crida en defensa de les polítiques i mesures crucials en la protecció i promoció de totes les disciplines de l'art i denuncia que la inestabilitat del sector és un risc per a la diversitat i l'avanç de la societat. Per tant, esta edició sosté el respecte al principi d'igual dignitat en un entorn heterogeni que aposta per la varietat de tradicions, paisatges i maneres de viures amenaçades per les imposicions del món globalitzat.

La imatge que il·lustra el lema ha estat a càrrec de Pilar Estrada, dissenyadora especialitzada en l'àmbit cultural.