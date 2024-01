Dues exposicions (una d’elles itinerant per comarques), la publicació de tres llibres, un documental i un cicle de conferències i debats són algunes de les iniciatives aprovades per a commemorar el centenari del naixement del periodista i polític Vicent Ventura.

La comissió organitzadora dels actes està encapçalada per Anna Aguilar, neboda de Vicent Ventura; i per dos nebots de la seua esposa, Marina Peris. Sota la coordinació de Francesc Pérez Moragón, s’hi ha integrat personalitats del món de la cultura, el periodisme, la universitat i la política valenciana. El dissenyador Daniel Nebot és l’autor de la imatge del centenari.

El primer dels llibres projectats és un recull dels millors textos periodístics de Ventura, escollits i preparats per Nel·lo Pellisser. A més, es projecta un volum d’articles de diferents autors sobre la figura i l’obra de Ventura i un tecer llibre en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Amb la Fundació Chirivella Soriano hi ha converses molt avançades per a realitzar una exposició al Palau de Valeriola de València, i es prepara una altra exposició itinerant per comarques.

Vicent Ventura va nàixer a Castelló de la Plana el 1924, i va morir a València el dia de Nadal de 1998. El 1962 va participà en el IV Congrés del Moviment Europeu, celebrat a Munic, un fet que va costar-li l’exili, primerament, i un confinament a Dénia, en retornar. Fou un dels fundadors del Partit Socialista Valencià (PSV) en 1962. Anys després va fundar l’agència de publicitat Publipress, amb socis com Andreu Alfaro, Francesc Jarque, Luis Torres o Josep La Roca.

Participà en la constitució del Partit Socialista del País Valencià (PSPV), que va abandonar posteriorment.

El 1977 publicà «Política per a un país». En 1990 va ser nomenat Miquelet d’Honor per la Societat Coral el Micalet de València, i en 1995 va rebre la Medalla de la Universitat de València. Dos anys després fou guardonat amb el Premi Creu de Sant Jordi.