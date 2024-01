La utilització de mesures per a regular el trànsit, com és el cas dels passos de vianants, és una qüestió que segons l’hemeroteca es va començar a plantejar a les grans ciutats europees especialment a partir dels anys vint de la passada centúria. A més a més, en aquells moments la presència dels guàrdies de trànsit municipals, resultava fonamental per a fer respectar aquestes normes.

En el cas de la Ciutat de València dècades més tard, al voltant dels anys cinquanta del segle XX, la intensitat de la circulació rodada i el nombre d’habitants i de visitants diaris de poblacions de la província era destacable, així com el desordre en el trànsit. De fet, en aquella dècada eren habituals, a Levante-EMV, les notícies i cartes de lectors del periòdic que es publicaven respecte d’aquesta qüestió.

És per això que les autoritats municipals franquistes, van decidir resoldre aquesta situació amb mesures dissuasives en forma de multes dirigides especialment als vianants. Com a resposta, el caràcter satíric de les nostres veïnes i veïns va fer que la gent li dedicara a aquesta qüestió la dita següent: “València jardí de flors, plena de creus i ratlletes, quan menys t’has descuidat ja t’han fet pagar dos pessetes”.

D’aquesta manera ens ho contava encara fa una dècada la veïna del barri de Marxalenes, Josefa Cubells Gironés (1927-2011). El sentit de la frase radica en el fet que cal recordar que quan es van implantar les esmentades sancions, l’entorn immediat del centre urbà de la ciutat encara estava ple de camps de cultiu de flor per a la venda, que desapareixerien en les dècades següents amb el seu creixement urbanístic.

Dona testimoni d’aquest fet una carta d’un lector publicada a aquest diari en setembre del 1952, que arreplegava que aleshores s’imposaven a València multes als vianants per contravenir les ordenances municipals per l’esmentat import.

En general, els articles i les missives sobre aquest tema de l’època publicades a Levante-EMV, redactades des de diferents punts de vista, denunciaven en conjunt la necessitat de compliment de les normes de circulació per part de tots els implicats, perquè una correcta mobilitat urbana fora possible. En aquestes també es posava de manifest la necessitat de senyals lluminosos per regular el trànsit, dels quals no hi ha constància de la seua existència a la ciutat fins al 1957.

No obstant això, l’esmentada dita contrasta clarament amb les valentes reivindicacions dirigides cap al consistori franquista per part de moviments veïnals, especialment a partir dels anys setanta.

Aleshores, l’augment més que considerable del parc automobilístic, va convertir en vitals la presència dels passos de vianants i dels semàfors a les principals avingudes de la ciutat, per a la seguretat de grans i menudes, tal com es va reclamar a barris com la Malva-rosa o els Orriols.

Malgrat el pas del temps, el tema de la seguretat viària continua d’actualitat i és una mostra més de què les qüestions relacionades amb el trànsit rodat, sempre han estat d’actualitat a la Ciutat de València.