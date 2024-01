L'Aula de Còmic de la Universitat de València inicia 2024 amb el col·loqui entorn la novel·la gràfica «El cielo en la cabeza», d'Antonio Altarriba, Sergio García i Lola Moral. L'activitat, que es realitzarà demà 17 de gener a les 19 hores, a l'Aula Magna del Centre Cultural La Nau, comptarà amb la presència dels tres autors i estarà moderada per Álvaro Pons, responsable de l'Aula de Còmic.

L'obra és una epopeia moderna amb ecos de tragèdia i realisme màgic basada en una infortunada veritat: la dels milers d’immigrants africans que fan rumb a les costes d’Europa. Narra la vida de Nivek, que viu en un món on el sol s'oculta després de les muntanyes de deixalles que envolten la mina de coltan. Després d’haver sobreviscut de miracle a un esfondrament, aquest jove congolés haurà d’emprendre un viatge monstruós, aterridor i sense retorn per les belles, traïdores i màgiques terres d’Àfrica en un trajecte en què la distància es mesura en horrors.

El guionista Antonio Altarriba s'uneix al dibuixant Sergio García (Premi Nacional d'Il·lustració) i a la colorista Lola Moral per a donar vida a aquesta crua odissea. Altarriba transforma el viatge de Nivek en una Odissea on els llocs prenen el protagonisme posant en relleu el pensament hipòcrita dels països que exploten els recursos mentre envien ajuda oblidant-se de les cultures i civilitzacions que van viure a l'Àfrica.

Antonio Altarriba, novel·lista, assagista i guionista reputat, obtingué juntament amb el dibuixant Kim el Premi Nacional del Còmic de 2010 per «L’art de volar», l’obra que junt amb «L’ala trencada» compon el díptic basat en la vida dels seus pares.

El treball de Sergio García ha sigut reconegut amb el Premi Nacional d’Il·lustració d’Espanya l’any 2022 i per The Society of Illustrators (2023-2022-2021-2016), American Illustration (AI37) o Premios ÑH (2019-2020), entre d’altre.

Lola Moral és artista multidisciplinària, colorista i guionista. Ha participat en nombrosos projectes expositius a Washington (sala d’exposicions de l’Ambaixada espanyola)o Frankfurt (Fira Internacional del Llibre).