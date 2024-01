Quan i com entrà a formar part del món muixeranguer?

Un amic valencià que pujava a fer castells em parlava de la muixeranga, jo, si sóc sincer, desconeixia totalment aquest món. Quan la colla de Sueca va pujar aquí a Cambrils a la Trobada de Colles del Sud el 2018 a fer un intercanvi, vaig descobrir les muixerangues. A l’actuació, de primeres vaig pensar: «Aquests què fan?» No era per a res un castell, van fer una torreta a la plaça, a dalt hi havia una alçadora dempeus amb un noiet també dret. Després em van explicar que no hi havia acotxadors, que eren estructures piramidals... També em va sorprendre el so de la Muixeranga.

Què li agrada de les muixerangues?

El to de la dolçaina és molt solemne i les sortides que he fet amb ells han sigut totes molt maques i per recordar. Em van obrir la colla des del primer moment. La meua parella i jo sempre hem estat benvinguts.

Quines similituds hi ha entre colles muixerangueres i castelleres?

La il·lusió, la dificultat i el treball en equip.

I quines diferències hi troba?

A banda de les estructurals, aquí, els castells els veig com més competitius i només es pot pertànyer oficialment a una colla castellera. La muixeranga és com més agermanament entre diferents colles.

Quines dificultats es troben a les dues colles?

La dificultat més grossa moltes vegades és la falta de camises (de participants), per por segurament a fer el pas o por a fer les construccions. Estic parlant de colles petites com la de Cambrils o la de Sueca. La falta de camises és la pitjor dificultat, perquè el nombre de persones condiciona molt les estructures que es poden fer. No tothom va als assajos, que són força importants, però després volen ser part important a les figures de les actuacions.