La Unió Musical de Llíria serà l’encarregada de donar-li continuïtat al Cicle de Concerts CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana el pròxim 26 de gener. Ho farà al Teatre de la Unió Musical, situat a la mateixa localitat, a les 19:00 hores.

La formació de la societat musical serà la protagonista en la primera cita de 2024 de l’actual edició del cicle, que va començar el passat mes de desembre amb les actuacions la Societat Musical La Primitiva Setabense, la Unió Musical d’Alaquàs i l’Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Llíria.

El Cicle de concerts CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana, dirigit a les societats musicals, és una iniciativa que celebra enguany la seua sisena edició i està impulsada CaixaBank, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i l’Institut Valencià de Cultura.

La nova temporada d’este circuit de concerts s’estendrà fins a maig de 2024 al llarg de tota la Comunitat Valenciana. Està protagonitzat per orquestres de societats musicals federades que van participar o van ser seleccionades en el ‘Concurs d’Orquestres CaixaBank’ 2022 i 2023.

La campanya compta amb un pressupost de 18.000 euros com a part del programa ‘CaixaBank Escolta València’, sufragat íntegrament per l’entitat financera. Cada orquestra participant en el cicle rep una ajuda econòmica de 1.500 euros per a l’organització del concert.

D’esta manera, el ‘Cicle de Concerts CaixaBank d’Orquestres de la Comunitat Valenciana’ renova l’impuls al moviment orquestral en el col·lectiu de les societats musicals, acostant este tipus de formacions a municipis de tota la Comunitat Valenciana, enriquint l’oferta cultural del territori.

«Este cicle, com a part de totes les iniciatives que portem endavant amb CaixaBank, suposen un gran impuls per a les diferents formacions de les nostres societats musicals. Este circuit, particularment, ens permet comprovar el talent de les nostres orquestres, i fer-ho d’una manera descentralitzada, actuant cadascuna a la seua localitat i en obert per a tots els públics», apunta la presidenta de FSMCV, Daniela González.

Més enllà del concert del pròxim divendres, el calendari continuarà el 24 de febrer amb la Unió Musical de Torrent i, el 23 de març, el Centre Artístic Musical de Xàbia.

Ja a la primavera, la Sociedad Musical La Primitiva de Rafelbunyol actuarà el 27 d’abril, per a concloure el cicle amb una cita doble el 4 de maig, a càrrec de la Societat Musical L’Artística Manisense i la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera. Tots els concerts se celebraran als auditoris de les respectives societats musicals, amb entrada gratuïta.