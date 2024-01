Les unitats artístiques de la FSMCV enceten la partitura de 2024

Comença l’any simfònic per a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Les tres unitats artístiques de la institució preparen les seues temporades amb nomenaments, composicions de plantilles i, el més important per al públic, els anuncis dels primers concerts.

En este sentit, la primera a pujar a l’escenari serà la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV. Dirigida per Cristóbal Soler, actuarà el pròxim 25 de febrer a Les Arts, a les 18:00 hores. En esta ocasió, la formació estarà acompanyada per l’Escolanía Nuestra Señora de los Desamparados i el Coro Universitario Sant Yago. Juntes, les tres formacions interpretaran el monumental Carmina Burana de Carl Orff.

Esta serà la primera fita en el camí d’una formació que després concentrarà, com és habitual, la seua temporada la segona meitat de l’any, entre els mesos de setembre i octubre.

No hi haurà un silenci massa extens entre la primera i la següent unitat artística de la Federació a assumir el protagonisme. En març, com és també usual, la Banda Simfònica de Dones oferirà el seu propi programa de concerts en diferents escenaris de la Comunitat Valenciana.

La formació ha realitzat recentment el primer anunci de la temporada, també esperat: el de la seua nova directora Sofía Zarzoso, una jove promesa de l’escena que agafa la batuta de les mans de Celia Torà.

També compta amb nou director la Jove Banda Simfònica, la qual serà dirigida durant este 2024 per l’alacantí Enrique Montesinos. Ell serà l’encarregat d’encapçalar la formació que precisament va tancar musicalment el passat exercici, amb els concerts de Música a la Llum del mes de desembre, els últims que va dirigir Rafa Grau.

Els mesos d’estiu seran el moment d’esplendor la Jove Banda Simfònica, formada per joves entre 18 i 28 anys. De moment, la FSMCV ha obert el procés de selecció per als nous components del conjunt. Huitanta places estan per decidir en una convocatòria la qual està disponible a la web de la mateixa Federació i que tanca el seu termini de recepció de candidatures el pròxim mes de febrer.

«Els primers compassos de l’any són molt il·lusionants per a les nostres unitats artístiques perquè assistim al natural procés de renovació, quan arriben noves i nous directors i intèrprets, i es configura un calendari que cada any suposa un grau més de compromís i exigència artística», declara la presidenta de FSMCV, Daniela González.

Febrer començarà a mesurar l’evolució d’estos tres projectes consolidats que s’han fet lloc al calendari musical de la Comunitat Valeciana i compten amb un públic que creix any rere any.

