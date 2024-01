Les noves tecnologies han irromput en les dinàmiques tradicionals de la comunicació cultural, també en la lectura, obrint la porta a una conversa més democràtica i directa entre lectors i, també entre aquests i les autores, editorials i altres agents literaris. En ‘Noves formes de mediació en l’àmbit virtual: una oportunitat per a la promoció de la literatura’, article publicat a la revista FULL de Lectura 03, Maria Àngels Francés analitza aquest nou paradigma. El Va de Llibres! de la Fundació FULL conversa amb la professora titular de la Universitat d’Alacant sobre aquestes qüestions.

A l’article esmentes el concepte de ‘Lectura impulsiva’, pot semblar que parlem d’una qüestió negativa, com d’absència de reflexió a l’hora de triar lectures. És així?

Fa referència a un procés que s’ha produït, sobretot, amb la popularització de les xarxes socials, fet que ha canviat la cultura en general, però també la circulació de la literatura. La literatura juvenil s’està separant dels camins habituals del coneixement i la mediació entre producte literari i lector. Les editorials, els autors i autores, poden ara captar nous lectors a través de la tecnologia mòbil i campanyes que difereixen poc de les d’altres tipus de productes culturals. Abans un lector interessat en un autor concret havia de preguntar a un llibreter o biblioteca, ara els joves poden parlar directament amb editors o distribuïdors. El mercat ja contacta directament amb els lectors, i els mediadors literaris tradicionals (llibreries, escoles, biblioteques o, fins i tot pares) han perdut poder de mediació, però s’han adaptat i migrat a l’entorn digital per a jugar la partida. No el veig com un fenomen negatiu, és el que hi ha.

Quin paper juguen figures com els ‘Booktokers’ o ‘Booktubers’ en aquest paradigma?

Fan la competència als mediadors tradicionals. Són part d’un procés de diversificació de veus que ha facilitat internet. Són amateurs, i hi ha gent que recomana al seu cercle, però també gent molt llegida que proposa acostaments a la literatura des d’un punt de vista alternatiu i fresc.

La realitat digital possibilita l’accés a un ventall literari molt més ampli i democràtic, però, hi ha molt de soroll?

Sí, però afecta a tota mena d’informació. El problema és que, amb la democratització, la informació sobre el llibre, controlada abans per unes poques veus autoritzades, s’ha multiplicat, i ens exigeix tindre criteri a l’hora de decidir de qui ens fiem, però als estudis que estem desenvolupant sobre el cànon popular, en la investigació que dirigeix Gemma Lluch, Catedràtica de la Universitat de València, i s’esmenta a l’article, hem vist que els processos de creació d’aquests s’autoregulen.

Aquesta nova realitat repercutirà negativament en la qualitat de la literatura?

Tinc fe que no. S’estan fent coses molt interessant i molt noves i, a la vegada, d’una altíssima qualitat que connecten molt bé en la sensibilitat contemporània en aquest món fragmentari ple de pressa. Tenim productes literaris poètics i narratius que són espectaculars i esdevenen populars, són llegits. Hem investigat i tenim dades que ho avalen.