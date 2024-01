No sempre ens atrevim a actuar com volem. Eixa situació la definix perfectament la locució ‘de por de’. Indica que una acció no es realitza pel respecte que inspira alguna cosa o simplement per l’aprensió que tenim. També pot dir-se ‘per por de’.

En la infància ens imaginem situacions perilloses. Recorde com tremolava de xicotet ‘de por de’ trobar-me sol a casa. Somiava que hi podria entrar algun monstre. Pensava a on em podria amagar, si intentaven atacar-me. Passat el temps, entens que la sensació era producte de la imaginació. Llavors, desapareixen les estranyes criatures imaginades i comences a enamorar-te de la soledat desitjada. Trobe que és la millor teràpia per a sentir verdaderament la persona que eres.

Sovint, no ens expressem ‘de por de’ no ser entesos i enteses. Estem envoltats i envoltades de gent que no intenta comprendre’ns, tot i estimar-nos. Ho comprovem últimament a causa de la crispació social. Els extremismes s’estan fent protagonistes. Crec que la radicalització dels nacionalismes i de les ideologies estan deteriorant massa la convivència. Així ho estic patint en el meu entorn pròxim.

Fa unes dècades molta gent s’apartava d’Euskadi ‘de por de’ ser atacada per ETA. Una part de la població basca va emigrar o hi va viure temorosa de ser atacada. Van ser anys duríssims en tota Espanya. El crim va perseguir-nos Per eixa raó, em fa mal que, en el context del desmesurat debat de la llei de l’amnistia catalana, es barrege el concepte del terrorisme. Les persones terroristes foren les etarres assassines i les integristes que provocaren l’atemptat de l’11-M. Els independentistes catalans protagonitzaren accions reprovables i il·legals, però no produïren massacres. Així que, no hem de pronunciar la paraula terrorista en va.

A voltes, preferisc no vore les notícies televisives ‘de por de’ trobar-me infants víctimes de la guerra o de la fam. Esta setmana comentava amb l’arquitecte palestí Omar com va eixir del seu país amb 4 anys, quan nasqué Israel. Parlàvem dels menuts que ara mamprenen l’exili o moren. Em pregunte en què està pensant la humanitat quan sent patir un xiquet o una xiqueta.

En definitiva, intentem no actuar ‘de por de’ fracassar o fer el ridícul. Perdem el temor a ser perseguit o perseguida per realitzar el que realment és important. El perill se supera gelant la por i enfortint les nostres raons.