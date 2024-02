Aconseguir que ningú es quede amb les ganes de gaudir de la cultura per un problema de mobilitat o per por o falta d’informació són dos dels objectius de la Coordinadora de Persones amb Discapacitat Funcional Física de la Comunitat Valenciana.

Codifiva ha presentat «La cultura es vida», un projecte que pretén facilitar l’accés a l’oferta cultural de València i l’àrea metropolitana —que és molta— a les persones amb mobilitat reduïda especialment, però també a la resta de la població, en general.

«La cultura es vida», a través del web www.culturaesvida.org és un exhaustiu treball de camp que ja està disponible online i que conté informació d’una trentena d’espais culturals públics i privats, com museus, sales de teatre, auditoris... No es tracta de qualificar si estos espais són o no accessibles, sinó d’informar a l’usuari, a través de huit categories que han analitzat l’edifici, l’entorn, com arribar o com és l’interior.

«La idea sorgix perquè, segons les dades d’un informe de l’Observatori de Persones amb Discapacitat del ministeri, dos de cada tres persones amb discapacitat física no participen en activitats culturals per haver tingut males experiències prèvies, com deficiències en l’accessibilitat o perquè les plataformes de venda d’entrades no són inclusives», explica Ricardo Pérez, coordinador del projecte.

Per això, des de la coordinadora han creat un web «per a recopilar la informació d’accessibilitat. «Quan es busca un centre cultural en concret, «està descrita tota la informació d’accessibilitat perquè l’usuari ho avalue i decidisca». Per damunt de tot, «l’objectiu és que les persones amb mobilitat puguen preparar la seua experiència cultural amb certeses», afegix.

Segons expliquen des de Codifiva, les persones amb una discapacitat física a vegades es troben amb sorpreses desagradables quan accedixen a un esdeveniment cultural, com no poder emprar el servei perquè no és accessible; que els seus acompanyants no tinguen un seient al costat; haver de comprar l’entrada en una taquilla física per a comprovar la disponibilitat d’un espai adaptat; o una ubicació inadequada per a tindre una bona visibilitat.

Ara, amb «La cultura es vida» l’usuari podrà prendre la decissió que més li convinga ja que tindrà tota la informació al seu abast. «A la plataforma web el que fem es recopilar tota la informació», detalla Ricardo Pérez.

Pioner a Espanya

Este projecte —dins de la convocatòria Missions València 2030— és pioner a Espanya i a la resta d’Europa només tenen constància d’un semblant a Regne Unit. Amb ell, pretenen fer també un «canvi d’enfocament de la informació sobre accessibilitat» i, a més, destaquen que és útil per als gestors culturals també.

«Fem una ‘fotografia’ de com estan els centres culturals, amb les seues debilitats i fortaleses i poden implementar millores perquè tothom puga tindre experiències satisfactòries en estos esdeveniments i actes», apunta el coordinador del projecte. Tanmateix, considera que cal «valorar l’accessibilitat dels espais culturals» ja que sovint, les institucions i entitats també ho publiciten.

Com a mostra d’això, ahir, el Centre del Carme de Cultura Contemporània va acollir l’acte de presentació del projecte amb una explicació de com utilitzar la guia; i, a més, van entregar-se certificats de col·laboració als centres i espais participants.

Més dades este 2024

En general, des de Codifiva asseguren que hi ha hagut avanços en accessibilitat, però encara queda molt per fer. A més, destaquen que la plataforma no es dirigix, exclusivament, a les persones amb una discapacitat física, sinó que també se’n pot beneficiar la resta de la població. Per exemple persones majors, qui haja patit un accident puntual o dones embarassades, entre altres.

La base de dades d’espais culturals continuarà creixent en 2024 i pretenen analitzar també els d’altres comarques. «La vida es cultura» compta amb la col·laboració de l’Institut de Biomecànica de València (UPV) y l’empresa valenciana de software PaellaSoft, i subvencions de la Generalitat i el Govern, a més de l’Ajuntament de València.