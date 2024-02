L'exposició itinerant "Escriptors valencians de l'exili" de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) arriba al saló d'actes de l'ajuntament de Quart de Poblet per denunciar la tragèdia que va afectar milers de ciutadans i ciutadanes que van haver d'abandonar el país després de la Guerra Civil (1936-1939) per trobar asil en el nord d'Àfrica, França, Europa de l'Est, Europa del Nord, Amèrica Llatina i la Unió Soviètica.

La mostra, comissariada per l'acadèmic Josep Palomero i dissenyada per l'estudi Espirelius, està formada per dotze panells explicatius que es distribueixen en vàries parts. Així, el visitant realitza un recorregut històric per la llarga successió dels exilis valencians, on es presenten alguns objectes com maletes, mantes, espardenyes o mocadors, els quals, a més, apareixen en la reproducció de dos fotografies que pengen de les parets: una d’Agustí Centelles, que retrata el pas dels exiliats de la Guerra Civil del 1936-1939 per la frontera de França, i l’altra de Biel Aliño, que mostra l’eixida dels refugiats ucraïnesos cap a Polònia. A més, es ressenya la contribució de l’exili de gran part del món de la cultura valenciana a la seua projecció internacional, especialment en els camps de la música, l’art, l’arquitectura i la medicina. L'exposició també destaca el paper de la Casa Regional de Mèxic i la Casa Regional de París, on els escriptors valencians pogueren mantindre la seua activitat i van poder participar en diverses iniciatives de caràcter associatiu per mantindre vius els lligams emotius i culturals. En este sentit, la llengua valenciana va ser un dels elements que la majoria d'escriptors exiliats van conservar en les publicacions en Llevant, Senyera, Mediterrani, Quaderns de l’Exili, La Nostra Revista, Pont Blau, Ressorgiment de Buenos Aires i Terra Valenciana de Montevídeo, en les quals van tindre l'oportunitat d'expressar-se en la seua llengua.

Lectura de poemes

Durant la presentació, diferents persones van llegir una sèrie de poemes, entre elles el regidor de Memòria Democràtica, Fran Hidalgo. En la llista de la cinquantena d'escriptors exiliats que l'AVL recorda en l'exposició es troben Angelí Castanyer Fons, Josep Castanyer Fons, Carles Esplà, Emili Gómez Nadal, Gaetà Huguet Segarra, Juli Just Gimeno, Artur Perucho Badia, Francesc Puig Espert, Max Aub Mohrenwitz, Juan Chabás i Juan Gil-Albert, entre altres. Entre els títols que es mostren es troben El País Valencià i els altres y Diaris i records, d’Emili Gómez Nadal; Miratge, d'Angelí Castanyer; Hortolans, de Francesc Puig Espert; La gallina ciega, de Max Aub; Valentín, de Juan Gil-Albert, i Zarabanda franquista, d'Òscar Esplà Rizo.

En l'acte va participar l'alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, i l'acadèmica de l'AVL, Immaculada Cerdà, qui va presentar esta mostra que rodarà per tota la Comunitat Valenciana fins al 29 de febrer. "Esta exposició conjuga dos dels grans principis que marquen la nostra acció de Govern: la defensa dels nostres senyals d'identitat, de les quals el màxim exponent és la nostra llengua. I, d'altra banda, el convenciment que, a través de la memòria fem més forta la nostra democràcia”, va concloure Mora.