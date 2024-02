«Ortifurama valencià» ha arribat al Campus de Tarongers de la Universitat de València (UV). Els icònics dibuixos de l’il·lustrador Toni Ortiz Fuster estan al vestíbul de la facultat, dins del programa «Cultura als campus» promogut per la UV, mitjançant el Vicerectorat de Cultura i Societat.

El dijous és quan la mostra es va inaugurar. Les obres de l’humorista gràfic de Levante-EMV són un reflex de la història i la realitat valenciana. Cal recordar que «Ortifurama valencià» es va inaugurar en el Centre Cultural La Nau el gener de 2022, i té un caràcter itinerant, per això arriba ara al Campus dels Tarongers.

Està comissariada per Álvaro Pons i Daniel Tomás. Pons, al seu moment ,va destacar que l’exposició d’Ortifus «és un intent mínim de fer un resum de tota la seua obra, la qual és inabastable, i d’establir la relació Ortifus-realitat de València-Ortifus». A més, va remarcar les diversitats i les flexibilitats artístiques» del dibuixant, que arriben fins a l’escultura o la música.

40 anys de València en il·lustracions

Com explica la Universitat, la mostra il·lustra els últims 40 anys (1981-2021) de València mitjançant les creacions d’Ortifus: des de la publicitat institucional, passant per les vinyetes de la premsa diària, les col·laboracions en les Falles i fins a les indicacions per a accedir a un garatge en el centre urbà, els dibuixos d’Ortifus -amb els seus icònics personatges nassuts-, són presents en multitud d’espais i formats per a constituir l’imaginari popular valencià.

La UV destaca que la història de València «quedaria coixa sense les seues vinyetes que van començar a publicar-se en 1981 en les pàgines de Diari de València per a passar posteriorment a Notícies al Dia i, finalment, al diari Levante-EMV, capçalera que concentra el gruix de la seua producció i on publica fins l’actualitat.

A l’Aulari Nord del Campus de Tarongers, també dins del programa «Cultura al Campus», ha arribat ara l’exposició «Ocults: animals en l’Antropocé» una col·lecció d’imatges que reflectixen i consciencien sobre el problema de l’explotació animal. Esta mostra també es podrà visitar fins el 10 d’abril.