Dimecres és Sant Valentí una data assenyalada per a parlar d’amors, de platònics i carnals, d’ adolescents i madurs... Nosaltres ja tenim el nostre particular referent romàntic, que cridava això de «No hi havia a València dos amants com nosaltres». Aquest any celebrem el centenari del naixement de Vicent Andrés Estellés i, entre la varietat d’homenatges previstos, el músic i portaveu de la plataforma Cent Estellés, Pau Alabajos, ha confeccionat la primera biografia del poeta de Burjassot, editada per Sembra Llibres, que va arribar a les llibreries el passat 31 de gener.

És la primera biografia que han publicat d’Estellés que veu la llum. Ha sigut una responsabilitat? Quan m’ho digué Mercè Pérez (Sembra Llibres) no m’ho acabava de creure. Com una figura tan cabdal com és Estellés en el panorama literari del segle XX no tenia feta cap biografia? Per tant, era molta responsabilitat, però també un repte, un caramelet. Aleshores, em vaig plantejar que tenia dues opcions: fer una biografia més canònica, ortodoxa, cronològica... o bé deixar-me portar pel mapa emocional del qual anava descobrint a mesura que anava llegint llibres, parlant en la seua família... És el que he fet, deixar-me portar per aquelles coses que m’emocionaven i fer-les coincidir amb capítols titulats amb noms de pobles o ciutats que per a Estellés eren importants d’alguna manera: la Burjassot de la seua infantesa, la València que va viure amb Isabel, o Alcoi i la seua relació amb Ovidi. Entren en la setmana de Sant Valentí. Com és l’amor que trobem als versos d’Estellés? Estellés té un poema com ‘Els amants’ que representa un amor passional, carnal, que pren la vida, la fam de vibrar amb l’altra persona. L’amor que trobem és un amor amb els peus en la terra, molt realista, descrit sense grans ampul·lositats, centrat en les xicotetes coses. Però també hi ha un altre gran amor, que és l’amor pel seu país, que és molt important perquè tenia un component cívic, social i polític essencial. Com ha marcat l’autor la manera de viure l’amor dels valencians i valencianes? Estellés tenia una capacitat immensa de sintetitzar idees molt elaborades en pocs versos i crec que va condensar tot l’amor que sentia per la seua dona, Isabel Lorente, en molts poemes que formen part de la nostra herència. D’alguna forma ja és patrimoni dels valencians i les valencianes, s’ha reproduït en murals, samarretes, bosses, etc., perquè forma part ja del nostre modus vivendi. Finalment, quins tres poemes d’Estellés recomanaries per a dedicar aquest Sant Valentí? Jo soc més de Sant Dionís o Sant Jordi (vol deixar-ho clar), però els poemes d’amor que més m’agraden d’Estellés són, sense dubte, ‘Els amants’, que és el primer que vaig descobrir, ‘Sonata d’Isabel’, que em sembla insuperable, i ‘Postal’, per la referència que fa a què l’amor que sentia per Isabel era «tan gran com la Seu de Mallorca».