Edicions Tres i Quatre publica dos volums més de l’Obra completa revisada de Vicent Andrés Estellés: el X i l’XI. Tots dos volums estan dedicats a publicar l’obra més monumental d’Estellés: Mural del País Valencià, una obra pensada amb voluntat totalitzadora, on el poeta volia fer-se càrrec de la història del país, de la seva geografia i d’alguns dels seus personatges més destacats.

La publicació de Mural del País Valencià dins l’Obra completa revisada va començar l’any passat, amb el volum IX, a cura de Jordi Oviedo i Irene Mira, que conté els Llibres I-VIII; continua amb el X, a cura d’Irene Mira, que conté els Llibres IX-XIV; i l’XI, a cura de Jordi Oviedo, que inclou els Llibres XV-XXII; i conclourà amb el volum XII, que apareixerà a finals de 2024. El conjunt de l’Obra completa revisada s’acabarà amb el volum XIII, que aplegarà materials diversos, i que sortirà el 2025. Els volums publicats fins ara seran presentats a València el dia 22 de febrer a les 19h a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània, amb la participació dels dos curadors, Jordi Oviedo i Irene Mira, i l’actuació musical de Borja Penalba.

El projecte de l’Obra completa revisada és el corol·lari de més de 50 anys d’una relació editorial molt estreta entre Vicent Andrés Estellés i Edicions Tres i Quatre. El 1972, quatre anys després de la fundació de l’editorial i quan el poeta tenia tot just 48 anys, 3i4 començà a publicar una primera Obra completa de Vicent Andrés Estellés. El primer volum, Recomane tenebres, anava encapçalat amb un pròleg de Joan Fuster.

Aquesta primera Obra completa es tancà amb deu volums el 1990. El desè i darrer volum, Sonata d’Isabel, es tancava amb un epíleg de Jaume Pérez-Montaner. Mentrestant, 3i4 també li publicà diversos poemaris en solitari: el 1975 una edició de bibliòfil d’El gran foc dels garbons; el 1976 Llibre de meravelles, una obra que ha esdevingut un clàssic ineludible de la poesia catalana contemporània; el 1978 Lletra al pintor valencià Josep Renau; i el 1979 Ofici permanent a la memòria de Joan B. Peset, que fou afusellat a Paterna el 24 de maig de 1941. A més, el 1982 aparegué una Antologia poètica seleccionada per Jaume Pérez-Montaner i Vicent Salvador. Fins i tot, el 2013 també sortí una antologia musicada en llibre/cd amb el títol Plantar cara a la vida, feta per Marc Sempere i Marc Egea. Alhora, el 1978 3i4 també publicà una obra de teatre d’Estellés: Oratori del nostre temps.

Obra inédita

Estellés morí el 1993. Però havia deixat obra inèdita. El 1996 3i4 publicà pòstumament en tres volums dins d’una caixa Mural del País Valencià amb l’edició a cura de Jaume Pérez-Montaner. Però a banda de publicar materials inèdits, 3i4 decidí encarar el projecte d’una nova obra completa: la primera no havia estat realment completa, ja que el poeta n’havia deixat fora diversos poemaris i materials que, quan s’havia tancat el 1990, encara eren inèdits. El nou projecte, dirigit per Vicent Salvador i Josep Murgades, s’inicià amb amb una feina de reordenació i datació dels poemaris a l’arxiu personal del poeta feta per Jordi Oviedo.