«Cal programar i visibilitzar a les dones durant tot l’any i no sols el 8M»

La jove Àngela Gómez es va endinsar en el món de la música, com la majoria de músics valencians, gràcies a la banda de música del seu poble. Malgrat que la localitat de Guadasséquies (Vall d’Albaida) no supera els 500 habitants, conta amb una gran presència d’instrumentistes. «Des de ben menuts, se’ns introdueix en este món», explica.

Tot i que ella sempre ha tocat el piano i el clarinet, quan era jove es va interessar pel món de la composició. «Sempre em va cridar l’atenció esta part de la música i poc a poc vaig anar endinsant-me en ella. Vaig tindre clar que volia dedicar-me a això», explica. Per això, Gómez va decidir estudiar el grau de Composició Musical.

Poques dones

No obstant, durant el període universitari es va adonar que era de les poques dones que s’aventurava en esta professió. «Tot eren homes, jo em sentia observada per tots i, de vegades, pensava que no encaixava en eixe lloc», recorda la jove, qui lamenta la falta de referents femenines. No obstant, en cap moment va decidir tirar la tovallola. Davant esta situació, Gómez va decidir trencar amb els estereotips i va aconseguir graduar-se. «Sempre vaig tindre el suport del meu entorn, que en cap moment ho va qüestionar», indica.

Actualment, la jove imparteix classes de piano als més menuts i intenta transmetre els referents que ella no va tindre durant els seus estudis. «En les meues classes, me n’adone que hi ha més xiquetes. En els instruments de percussió, també van guanyant presència», explica. Davant esta situació, Gómez intenta mostrar-los referents femenins. «Els recalque que sóc compositora per a que puguen tindre models com a mi m’haguera agradat tindre», explica.

José Manuel López / Loyola Pérez de Villegas / Víctor Rodríguez

«Més programació»

La jove es considera una persona molt implicada en la causa feminista. L’any passat va guanyar el concurs organitzat per la Coordinadora de Societats Musicals de València per visibilitzar el treball de les dones en l’àmbit de la composició de música per a banda amb el seu pasdoble «L’alqueria del riu ebri». Tot i que reconeix la importància d’estes propostes per visibilitzar les dones en tots els àmbits, assenyala que també hi troba contradiccions. «Hi ha que intentar programar-nos durant tot l’any i no sols durant estes dates», denuncia. No obstant, considera que cada vegada hi ha més consciència entorn la igualtat, tot i que reconeix que «queda molt de camí per recòrrer».