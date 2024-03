Demà se celebrarà la IX Trobada de Muixerangues de Castelló

Com cada segon dissabte de les festes de la Magdalena des del 2016, demà dissabte a partir de les 12 del migdia se celebrarà la Trobada de Muixerangues de Castelló, concretament serà la novena edició (comptant també la que es va suspendre per la pandèmia i la "trobada diferent" del 2021).

L'organització d'una trobada d'aquestes característiques va ser l'aspiració i el desig de la Conlloga des de la seua fundació: durant les festes de la Magdalena de 2014 va realitzar un taller i una xicoteta exhibició, el 15 de març de 2015 va organitzar la I Diada de Muixerangues de Castelló, un precedent de la Trobada, però en aquella ocasió va actuar sola a la plaça de la Pescateria, i des del 2016 organitza, amb el suport de diverses entitats i institucions (com l'Institut Valencià de Cultura o el mateix Ajuntament), la Trobada de Muixerangues de Castelló, una de les trobades més importants del País Valencià, on és costum convidar a una colla muixeranguera i a una colla castellera, com a demostració dels vincles de la muixeranga amb el món casteller, i alhora per mostrar les similituds i diferències d'ambdues tradicions de torres humanes.

Conlloga Muixeranga de Castelló. / Carmina Ribés

Novetats d'enguany

Una de les novetats d'enguany serà la ubicació d'aquesta, en el centre de la ciutat, concretament a la plaça de Santa Clara, després d'haver tingut com escenari la plaça de l'Hort dels Corders, la Pèrgola i el Parc de Rafalafena.

No obstant això, el format serà el mateix al d'anteriors anys: primer les colles eixiran en cercavila des de la Farola (plaça de la Independència), carrer de Saragossa i de Colon avall, per buscar la plaça de Santa Clara. Durant el recorregut estan previstes una o dues aturades per fer figures senzilles.

Una vegada a plaça, mentre el gros de les colles s'ubiquen, es farà l'entrada, i, a continuació, començarà la Trobada pròpiament dita, amb tres rondes alternes per part de cada colla, amb el següent ordre: Jove de València, Castellers de Barcelona i Conlloga de Castelló.

De València, Barcelona i Castelló

La Jove Muixeranga de València és una colla creada el 2014 a la Cap i Casal. Durant aquesta dècada, ha defensat la identitat i la cultura popular del nostre territori a través de la seua manera de fer. Ha actuat al llarg i a l'ample de tot el País Valencià, deixant veure el gran nivell tècnic (té la condició de colla de 5 de la Federació de Muixerangues) i humà que hi ha al darrere de les seues figures. Ens van acompanyar a la nostra segona Trobada. El seu vestit és camisa taronja i pantalons i faixa de color negre.

Jove Muixeranga de València. / Gabriel Rodríguez

Els Castellers de Barcelona és una colla que naix el 1969 al cor de la ciutat comtal. La seua camisa vermella els ha acompanyat al llarg de tots aquests anys recorrent Catalunya i aconseguint descarregar castells de gamma extra com són el 9de8, el 3de9f, o el 4de9f. El marc del 8M faran Castells femenins. És la primera vegada que ens visitaran.

Per la seua part, la colla amfitriona, la Conlloga Muixeranga de Castelló, encara un dels grans reptes de l'any, ja que tractaran de lluir-se en la seua principal cita de l'any, la seua pròpia diada.

La Conlloga, que el mes de desembre passat va celebrar el seu desé aniversari, amb més de 200 socis, és actualment una colla arrelada a la ciutat i assentada al món de la cultura popular de Castelló de la Plana. Té assolida la condició de colla de 5 de la Federació amb figures com la Morera, la Tomasina, l'Encontre o l'Alta de Cinc.

En definitiva, demà dissabte podrem assistir a un espectacle de tradició i cultura popular que reunirà més de 500 participants entre muixeranguers, castellers i músics al bell mig de la capital de la Plana.