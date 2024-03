Les artistes Nayra López i Barbiturikills il·lustren espais del MuVIM

El MuVIM s’ha sumat un any més a la commemoració del Dia Internacional de la Dona amb dos instal·lacions específiques en el mur i la vidriera del museu de la Diputació de València, que en esta ocasió cedix els espais a les artistes Nayra López Martos i Barbiturikills. Les obres de les creadores valencianes podran visitar-se a partir d’este dissabte, en el cas de «Se acabó» de Nayra López fins al 2 de juny; i en el de «Bruixes» de Barbiturikills fins al 31 d’octubre.

En el mural titulat «Se acabó», la protagonista és la mirada de la cantant, balladora i actriu María Jiménez, una dona forta i valenta, de personalitat irresistible, que va morir al setembre de 2023. La imatge pertany al dia que va ‘ressorgir’ amb plomes de paó, i ret homenatge al llegat de Jiménez i la Fundació que porta el seu nom, i que realitza una gran labor enfront de la violència exercida contra les dones.

D’altra banda, «Bruixes» té referències a Mona Chollet, Gloria Steinem, Sally Heathcote, Guerrilla Girls i cantants com Nina Simone, que posa banda sonora a la intervenció a través de la seua versió de «I put a spell on you», tota una inspiració per a la creadora. Els personatges antropomòrfics amb rostre de conill, tan representatius del treball de l'artista, reivindiquen les lluites històriques pels drets de les dones.