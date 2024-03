Diputació proposa al Govern que porte a Madrid l’exposició ‘Les fosses del franquisme’

La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, ha proposat a la directora general de Memòria Democràtica del Govern d’España, Zoraida Hijosa, que l’executiu central done continuïtat al projecte expositiu Les fosses del franquisme, impulsat per la delegació de Memòria Històrica de la corporació provincial a través de L’ETNO i el Museu de Prehistòria, els dos de la Diputació.

Enguix ha explicat que la reunió ha servit per a «obrir una via molt important de col·laboració amb el Govern d’España en matèria de memòria històrica». Durant la trobada en la seu central de la Diputació en plaça Manises, s’ha analitzat el treball que ve desenvolupant la delegació que dirigix Natàlia Enguix, i que en els últims anys ha invertit més de tres milions d’euros en l’exhumació i identificació de les restes de víctimes de la Guerra Civil.

En paraules de la vicepresidenta, «des del Govern ens han transmés la seua satisfacció pel treball que estem duent a terme en la Diputació, no sols en la subvenció de les exhumacions i els estudis posteriors de l’ADN de les víctimes, sinó també eixa tasca pedagògica que considerem imprescindible, ja que les noves generacions han de conéixer eixa part de la història que no se’ns ha comptat i que ha quedat incompleta».

Per part seua, la directora general de Memòria Democràtica, Zoraida Hijosa, s’ha mostrat convençuda de poder «reforçar les vies de col·laboració amb la Diputació de València i aprofitar les sinergies creades entre totes les institucions que tenim en marxa polítiques memorialistes». Hijosa, que va arribar recentment al càrrec, està visitant les diferents administracions que treballen la memòria històrica a España, traslladant la «predisposició absoluta del Govern per a col·laborar amb les diputacions, ajuntaments i associacions que tenen en marxa projectes de recuperació de la història».

La directora general ha mostrat un gran interés en l’exposició Les fosses del franquisme i ha anunciat la intenció d’implicar els equips del Ministeri perquè puga emportar-se a altres llocs de la geografia nacional, fins i tot poder comptar amb algun lloc d’exposició permanent en la capital. Esta ha sigut la resposta de Zoraida Hijosa a la proposta de la vicepresidenta Enguix, a qui li agradaria «donar continuïtat a la mostra una vegada finalitze la seua estada en la Beneficència».

Projectes a Llíria, Sueca i Paterna

Els contactes entre la delegació que dirigix Natàlia Enguix i la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica es venen produint des de finals del passat any, quan la Diputació va sol·licitar la col·laboració estatal per a diferents projectes programats per a enguany. Entre ells, l’exhumació de fosses comunes en el cementeri de Paterna, on s’espera trobar les restes de 80 víctimes; l’estudi antropològic i la identificació de restes recuperades en el cementeri de Sueca; i la tercera campanya de localització, excavació, exhumació i identificació en el cementeri de Llíria.

El cost total d’estos tres projectes que podrien ser finançats pel Govern ascendix a una mica més de 400.000 euros, que se sumarien als més de 700.000 euros que la Diputació destinarà enguany a subvencionar actuacions de recuperació i identificació de víctimes amb associacions memorialistes de la província.