Sis contes infantils per a acompanyar la mona de Pasqua

Cada 2 d’abril celebrem el Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, una festivitat per a reivindicar la lectura en les primeres etapes de desenvolupament. Els contes no solament aporten als xiquets i xiquetes coneixements sobre diverses temàtiques, sinó que també potencien la imaginació, fomenten la creativitat i il·lustren en àrees com ara la musicalitat del llenguatge.

A més a més, enguany, aquesta data coincideix amb les vacances escolars de la Pasqua, motiu pel qual, des de Va de Llibres vos animem a sumar a la tradicional combinació de mona i catxirulo una selecció de contes infantils per endolcir aquests dies de descans.

‘Tacatac’, d’Anya Damirón i Pablo Pino (Edicions Bromera)

Una nova història de l’autora Anya Damirón arriba a llibreries i biblioteques. Aquesta vegada, una colla d’animals inicien un divertit trajecte cap al nou mercat on s’enfrontaran a diversos obstacles i aventures per a aconseguir les fruites de temporada.

‘D’allà cap ací, al zim-zam del balancí’, de Voro Machancoses i Vanessa Jiménez (Edicions 96)

La poesia també té un espai important en els llibres infantils i la primera versió d’aquesta obra va guanyar el Premi al Poemari infantil dels LXVIII Jocs Florals Vila de Nules. Aquests versos evoquen records, anècdotes i nostàlgies construïdes al voltant del vaivé d’un balancí de casa l’àvia. Un llibre que agradarà als menuts i als no tan menuts, que reviuran passatges de la infantesa.

‘Joemes per pugar’, d’Iñigo Astiz i Maite Mutuberria (Litera Llibres)

Si vols apropar la poesia al menut de casa d’una manera més lúdica i dinàmica, aquest llibre d’Iñigo Astiz els ofereix el difícil repte de recuperar uns poemes desapareguts. Aquests versos han perdut part de les seues lletres i, a partir de les il·lustracions de Maite Mutuberria i l’estructura incompleta del text, hauran de donar-los forma i emoció. Un joc amb el qual s’endinsaran en el procés de composició, trobant eixa lletra que li done musicalitat a l’obra que treballen.

‘Sempre t’estimaré’, de Robert Munsch i Noemí Villamuza (Andana Editorial)

En un mes arriba el Dia de la Mare i aquest conte agradarà tant al xiquet o xiqueta com la mare. Una narració senzilla de la relació entre una mare i el seu fill al llarg de la vida que et farà emocionar i no voler arribar al final. El text, que fou un èxit absolut als Estats Units amb una aparició en la sèrie Friends, ara l’acompanyen les tendres il·lustracions de Noemí Villamuza.

‘La mona de Pasqua’, de Noemí Fernández i Roser Argemí (Estrella Polar)

L’editorial Estrella Polar ha tret aquest conte per a redescobrir les tradicions i cançons al voltant de la Pasqua. En aquest llibre, Frida seguirà la recepta de la tieta Rosa per a cuinar una mona ben especial amb ous del galliner.