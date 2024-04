Les Arts dedica el mes d’abril a la música antiga i barroca

El Palau de les Arts dedica el mes d’abril al Barroc i a la Música Antiga amb un intens cicle, coproduït amb el Centre Nacional de Difusió Musical (CNDM), que inclou a alguns dels principals artistes i formacions del panorama nacional.

En la seua tercera edició, ‘Els Arts és Barroc i Música Antiga’, torna a posar l’accent en les composicions per a veu d’aquests períodes, amb una òpera en versió de concert i les actuacions de dues prestigioses agrupacions especialitzades en aquest repertori en el Teatre Martín i Soler.

A més, s’ha programat un recital a l’Església de Sant Nicolás, dins de l’aposta de Les Arts per obrir la seua programació a nous públics i espais.

La Ritirata, sota la direcció del seu fundador Josetxu Obregón, inaugurarà l’activitat el 10 d’abril en el Teatre Martín i Soler amb Il giardino di rose de Alessandro Scarlatti. L’agrupació historicista interpretarà aquest oratori a cinc veus, considerat com una de les grans obres del compositor palermitano, i que destaca per l’extraordinària riquesa instrumental de l’orquestra, així com per virtuosista escriptura de les àries.

La soprano Núria Rial encapçala una nòmina de destacades veus especialitzades en aquest repertori, en la qual s’inclouen Alicia Amo, Luciana Mancini, Víctor Sordo i José Coca Pisa.

El 12 d’abril, Carlos Mena protagonitza una de les grans novetats del cicle per a la present temporada, amb un recital en l’Església de Sant Nicolás. Sota l’epígraf ‘La vita fugge’, el prestigiós contratenor, acompanyat pel violista Manuel Minguillón presenten un exquisit i refinat programa de cançons sacres i espirituals per a veu i vihuela, en una reivindicació de l’ingent patrimoni musical escrit per a aquest instrument, que va aconseguir la seua màxima esplendor a Espanya en el S. XVI.

La programació torna al Teatre Martín i Soler el dia 17 amb el grup Forma Antiqva i l’òpera de cambra Els Elements deAntonio Literes, que s’ofereix en versió de concert. El clavecinista Aarón Zapico, un dels fundadors de la formació, dirigeix aquesta obra, de marcat estil italià, estrenada l’any 1705 a Madrid.

Els Elements trasllada la lluita entre els defensors dels Borbons i els Habsburg a un món on els elements naturals competeixen entre ells per a governar-lo. Les sopranos Jone Martínez, Serena Pérez, Pilar Alva i Soraya Méncid posaran veu a l’aire, la terra, el foc i l’aigua respectivament.

La Dispersione clausura

La Dispersione serà l’encarregada de clausurar el cicle amb la seua actuació el 24 d’abril en el Teatre Martín i Soler. Joan B. Boïls dirigeix a l’agrupació valenciana en ‘José de Nebra i l’escena del temps’.

El programa, dedicat a un dels compositors espanyols més importants del seu moment, també aborda peces d’altres destacades figures del panorama musical nacional de finals del S. XVII i principis del S. XVIII com Antonio Literes, Sebastián Durón i Antonio Martín i Coll juntament amb l’italià establit a Espanya, Luigi Boccherini, i el valencià Vicente Martín i Soler.