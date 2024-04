Ressenya de "Set línies sota la pluja i altres contes en paper": Algun d’ells ets tu

Títol: Set línies sota la pluja i altres contes en paper Autor: Jesús Bernat Agut Editorial: Onada Edicions ISBN: 978-84-19606-64-8 Pàgines: 168 Preu: 17,10€

Has pensat alguna vegada que l'allioli i la maça ballen una dansa sufí dins el morter? Sabies que l'enyor -sí home: eixe doloret que dona l'absència d'algú- és un mantell humit que fa pesat el camí de l'avenir? Has imaginat que es poden estimar les savines, per què et parlen i t'entenen, per què et desitgen bon viatge quan t'allunyes i et donen verdes benvingudes quan arribes?

Sort en tens que Jesús Bernat es mira el món amb els ulls de Pere Calders i l'humor irònic de Quim Monzó, i després compon retalls de vida perquè tu els llegisques sense ordre ni concert. Però sempre amb concert, de fons sona molt de jazz i Astrud Gilberto t'acompanya quan vas per la carretera que puja a Les Ramblelles i La Pelejana.

La síntesi dels relats breus, també coneguts com a microcontes, t'obliga a navegar d'inici a fi sense parar, a la recerca de la sorpresa final, somriure o galtada, per a tornar a començar: un bon conte és de lectura reiterada. Irònicament els relats breus no s'acaben mai. I aquest recull te'n regala la bogeria de quaranta-un, perquè et quedes enganxat de la teua tria i la tornes a xalar.

Si t'agraden els viatges a l'interior de l'ànima carregats de poesia i vols descobrir els viatges a l'interior de Castelló, cap a Atzeneta i per ahí en amunt, allà on l'aigua és verda i pots veure festejar savines i ginebres. Si creus com Jesús Bernat que els bancals estan sembrats de futur i els contes de referències estellesianes, salvatianes i espriuanes. Has arribat al teu llibre.

Fes sonar el saxo de Stan Getz, prepara't un café amb llet (acceptem tallat) i deixa't acompanyar per les històries d'aquests protagonistes sense nom. Algun d'ells ets tu.