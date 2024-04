L'any 1574, a València, fruit dels tallers tipogràfics de Pedro d'Huete, el noble jurista de Xàtiva, Tomàs Cerdà de Tallada (1533-1614), veia publicat un llibre del qual era autor i que és conegut com Visita de la cárcel y de los pressos. Tallada, " Visita de la cárcel y de los pressos " -com ell mateix es denominava en la portada de la seua obra-, o "abogado de pobres y miserables de la ciudad de Valencia " -lloc establert pel consell ciutadà local, per a la defensa de les persones sense recursos que hagueren sigut acusades d'algun delicte-, passa per ser el primer tractadista del dret penitenciari i, al costat d'altres textos del mateix estil i en el mateix període, és una mostra de la preocupació per l'home, el culte al treball, a l'esperit productiu i a l'utilitarisme suscitat en aquell temps per l'ideari erasmista que provenia segurament de l'obra de Joan Lluís Vives, De subventione pauperum sive de humanis necessitatibus, com ja ha estat destacat en diferents llocs i fa anys. Però el text de Cerdà de Tallada era, a més d'un tractat teòric sobre el dret penitenciari, una aproximació realista a la situació dels qui es trobaven en la presó valenciana de la Real Audiència, que l'autor coneixia bé perquè venia exercint d'advocat en esta ciutat des de 1559. És per això que podem considerar l'obra del jurista valencià com un text que ens mostra aquella realitat des de la proximitat i, per la qual cosa, amb coneixement de causa i de situacions particulars que tenia ben a prop.

Perquè Cerdà de Tallada no només tenia un coneixement detallat de la legislació del seu temps, sinó que també coneixia la praxi. Altrament, no sabria, per exemple, que en les presons de la ciutat hi havia compra i venda de productes per a la vida quotidiana, comerç amb dones que exercien la prostitució o altres aspectes que la lectura del seu volum fan veure clarament. Cerdà de Tallada es trobava lluny de poder resoldre la problemàtica interna del funcionament de les presons del seu temps. Òbviament. Però el que importa ara és que gràcies a aquella preocupació per l'estat en què es trobaven les presons reials, ens consta una descripció ben interessant del món penitenciari del segle XVI. Un món que encara veuria passar alguns segles per arribar a experimentar canvis. Un món que, en llegir-lo allà, al seu text, ens fa pensar en imatges que hem vist en pel·lícules o als informatius, com si el temps no hagués passat en altres latituds i altres cultures, per desgràcia.