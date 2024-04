Literatura persistent

La literatura que ara anomenem "popularista", en valencià va gaudir d’una àmplia acceptació, durant els segles XVII i XVIII, i els productes que es donaven –versos, contes morals i didàctics, etc.- foren impulsats, segurament en més ocasions de les que podem saber, per les minories rectores del país. Del segle XVIII i del XIX, per exemple, són una gran quantitat de versos antifrancesos -i antinapoleònics, després-, que s’entestaven a mantenir la tradició en modes i costums socials i que, com és ben fàcil de detectar, eren escrits per capellans, frares i, potser, per nobles o notaris lletraferits que posaven en boca de personatges del poble una ideologia que beneficiava als poderosos.

Aquells escrits aprofitaven per difondre unes idees tradicionals, però també altres autors els usaren per fer apologia dels nous temps i de les noves llibertats que s’albiraven, amb l’aparició del liberalisme i d’unes relatives ànsies democratitzadores de la societat, que, en alguns casos, prefiguraven el romnaticisme que vindria.

Manuel Civera, a la seua Col·lecció de vàries conversacions (1820), encapçalava el llibre amb un pròleg on ho evidenciava clarament: el valencià podia ser un vehicle d’expressió culta i capaç per difondre idees de caràcter polític i social progressista -per dir-ho en paraules del nostre temps.

Citava, a més, la figura del pare Gabriel Ferrandis, que era proposat com un model, en tant que la seua obra havia estat útil per a difondre la doctrina cristiana entre els fidels. És cert, però, que Civera fou un autor autodidacta i d’escassa formació i va usar una llengua molt popular, perquè, en realitat, no podria haver-ne usat una altra. Però molt possiblement el seu exemple degué ser important, de cara a altres autors d’aquell segle. De fet, a mitjan del XIX ja podem detectar una rica activitat teatral en valencià, al voltant -això sí-, d'obres de caràcter còmic i deutores, en part, també d’una rica tradició de “milacres” vicentins que s’havien anat consolidat.

A aquella literatura -menystinguda pels il·lustrats i pels erudits posteriors-, als autors que varen escriure aquells versets sovint poc brillants, però amb voluntat de criticar o d'influir en un sentit o en un altre sobre la ideologia de la societat, els calia el valencià, si volien arribar a la massa. Aquella literatura pobrissona i bandejada dels manuals, també, en part, afavorí a renaixença: s'havia encarregat de salvar els mots i de fer-los sonar. Amb una persistència impensable.