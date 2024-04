L'ETNO i l'Hospital de Salut Mental presenten "descobrint murs"

«Descobrint murs» és el resultat del taller artístic-terapèutic «Re-Creant identitat», concebut i realitzat per Albert Fernández i Mónica Cases en col·laboració amb L’ETNO i l’Hospital de Salut Mental de la Diputació de València. El taller s’ha desenvolupat durant la tardor passada i els primers mesos d’enguany, i pren com a base l’exposició permanent del museu de la Diputació «No és fàcil ser valencià/na», en la qual s’aborda el concepte de la identitat valenciana en un món global.

Els treballs exposats provenen de diverses sessions realitzades després de la visita a l’exposició permanent on, a través de ferramentes basades en l’art, el diàleg i la pròpia narrativa individual, s’elabora una profunda reflexió sobre com hem construït allò que ens fa ser el que som en el món. «És una iniciativa nova i inclusiva els resultats de la qual podem disfrutar en esta exposició que demostra, una vegada més, l’extraordinari treball que realitza el personal tècnic de la Diputació, tant en matèria cultural com, en este cas, en Benestar Social», destaca el diputat de Cultura, Paco Teruel.

Per part seua, la diputada de Benestar, Inclusió Social i Salut Pública, Imma González, ha posat en valor la participació de l’Hospital de Salut Mental Provincial en «una activitat terapèutica i artística que pretén tindre continuïtat, analitzant els resultats d’un projecte que consistix en crear identitat a través dels objectes exposats en un museu, en este cas un dels museus de la Diputació».

En este sentit, el director de L’ETNO, Joan Seguí, ha apuntat que «hui dia, els museus hem fet un pas més, no sols exhibim i donem informació, també entrem en camps de col·laboració amb la societat i aportem des d’altres àmbits».