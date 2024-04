Guadassuar tornarà a ser epicentre muixeranguer amb la celebració de la II Trobada

Dos anys després de la seua primera Trobada, la colla de Guadassuar ha organitzat una nova cita que reunirà a més de 150 muixeranguers i muixerangueres a la Plaça Major de Guadassuar. La primera Trobada va tindre lloc en octubre del 2022, amb motiu del cinquè aniversari de la colla, i ara amb aquesta segona edició pretenen consolidar el paper d’aquesta localitat com a epicentre del món muixeranguer amb la II Trobada de Muixerangues de Guadassuar.

Com és habitual al món dels encontres muixeranguers, seran dues les colles convidades a participar en aquest esdeveniment.

La Muixeranga de Sueca, recuperada l’any 2005 i amb uniforme format per camisa roja, faixa negra i pantaló blanc, es traslladarà des de la comarca veïna per mostrar part del seu repertori muixeranguer. I des del nord del nostre territori, la Conlloga Muixeranga de Castelló —creada en 2013 i amb camisa groga, faixa roja i pantaló blanc— visitarà Guadassuar per fer-nos gaudir de les seues torres humanes, després d’haver aconseguit recentment la construcció de la seua primera Alta de Sis.

Aquesta jornada de germanor entre muixerangues començarà a les 11:30 hores amb un passacarrer que acabarà a la Plaça Major, el lloc elegit per a la celebració de la II Trobada. Allí s’iniciarà l’acte amb l’estructura clàssica de les trobades: tres rondes on cada colla muntarà una figura diferent, i una ronda final de pilars de comiat conjunta.

Primeres mans agafant la figura en la I Trobada de Muixerangues. / Levante-EMV

Posteriorment, tots els participants es traslladaran a la Plaça de la Generalitat, on el Grup Bataina interpretarà grans èxits musicals a bateria i dolçaina per amenitzar l’espera del dinar. I a partir de les 16:30 de la vesprada, hi haurà festa amb DJ oberta a tot el poble i barra amb preus populars per acabar d’arrodonir un dia de comboi, alegria i muixerangues.

El cartell que anuncia aquesta segona Trobada, dissenyat per Àngels P. Nuñez, mostra a través de les superfícies superposades una metàfora de totes les capes que són necessàries per construir una muixeranga:

"Les coses grans necessiten el menut per nàixer"

«Les muixerangues, igual que el poble, requereixen a cada una de nosaltres, perquè les coses grans necessiten el menut per nàixer, perquè tota colla necessita una pinya, una base, un pinet. No oblidem colles, que encara que lluny, dies com hui amb cultura, respecte i estima apropem i compartim comarques, camins de terra, camps, pobles i places», explica Núñez.

La voluntat de la colla carabassota és consolidar la seua Trobada com una cita bienal estable dins del calendari muixeranguer i convertir Guadassuar en un poble de referència per als muixeranguers i muixerangueres d’arreu del territori. «Volem que la nostra Trobada siga un dia de celebració i alegria compartida, on poder mostrar als nostres veïns i veïnes el vertader esperit de les muixerangues i que la germanor muixeranguera s’escampe per cada carrer del poble», afirma Robert Martínez, president de la Muixeranga La Carabassota de Guadassuar.

A més, a nivell tècnic, l’àrea tècnica de la colla es planteja aquest cita com un repte que afronten amb ganes i molta motivació: «estem en un molt bon moment com a colla, i volem demostrar que tot el treball construït assaig rere assaig té el seu resultat directe en la Trobada. Som capaços d’assolir aquest repte i gaudir de les muixerangues amb tots els companys i companyes», explica Elena Ballester, mestra de la colla.