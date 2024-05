Premi Maria La Jabalina: La Diputació de València llança un certamen literari sobre Memòria Democràtica

L'àrea de Memòria Democràtica de la Diputació de València crea un nou premi literari que busca aprofundir en el debat sobre els valors democràtics presents en la història. Es tracta del Premi María La Jabalina sobre Memòria Democràtica, en la modalitat de narrativa de no ficció d'una banda i d'assaig per una altra.

En la primera de les modalitats, per tant, les obres s'han d'elaborar amb l'exposició, descripció, narració o argumentació d'un contingut verídic o basat en fets reals, amb gran fidelitat a la realitat amb l'objectiu de divulgar, informar o educar sobre els fets succeïts. Pel seu costat, el d'assaig busca subministrar al catàleg de la Institució Alfons el Magnànim (l'editorial de la Diputació de València) obres científiques sobre la guerra i la dictadura.

Per a situar-se amb rapidesa com un certamen a tindre en compte i també per a demostrar l'aposta de la delegació de memòria històrica de la Diputació, s'ha dotat el primer premi d'un import de 6.000 euros, tant per a la modalitat de literatura de no ficció com per a la d'assaig, pel que s'espera participen nombroses obres de qualitat, d'autors i autores que puguen conjuminar els seus coneixements històrics amb els seus dots literaris en el gènere de la narrativa.

Recordar a Maria La Jabalina

Segons exposa la vicepresidenta primera de la diputació i responsable de l'àrea, Natàlia Enguix, que va realitzar l'anunci en la seua visita institucional a la Fira del Llibre de València, “el premi ha volgut titular-se María la Jabalina per a rehabilitar la figura d'esta dona assassinada després de la guerra a la qual a més van robar un bebé". "

Volem que els premis literaris i d'assaig que ara creem servisquen per a potenciar la creació literària basada en fet reals perquè es puga generalitzar el seu acolliment i així potenciar el debat sobre els valors democràtics, única garantia de la vigència d'ara en avant. Este certamen és una eina de consolidació de la nostra democràcia i la Diputació sap que ha de continuar aportant mecanismes pedagògics que servisquen per a arribar als més joves”.