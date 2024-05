És molt possible que siga una percepció personal meua, però trobe que darrerament -o potser ho ha estat sempre i no me n’he adonat- s’abusa del terme “històric”. Una falla d’un poble guanya no sé quin guardó i la cosa es converteix en un esdeveniment “històric”. Fa una tronada forta en un lloc remot i això esdevé també “històric”. El president espanyol envia una carta “històrica”. Es reuneixen uns senyors en una ciutat d’Orient per debatre sobre no sé quina qüestió del medi ambient i és una trobada “històrica”.

Tot i que el premi faller el guanyarà l’any vinent una altra falla, les tronades tornaran a ser fortes quan voldran, els presidents supose que escriuen sovint cartes o emails i les reunions de polítics per debatre coses que a la fi no s’apliquen mai, també tenen una periodicitat més o menys freqüent. No sé, per què, doncs, tot això ha de ser “històric” -en el sentit que ha de passar a formar part de la Història-, quan, per sort o per desgràcia, són situacions quasi quotidianes que capten l’atenció, al remat, de poca gent.

O de molta, però que, per l’espiral de rapidesa en què vivim, ben poc ens dona temps a reflexionar i veure tot això com esdeveniments “dignes de recordació” -que dirien els meus amics d’altres temps.

Sovint, per tant, ens hauríem de fer la pregunta de què és històric i què no ho és. Què és, senzillament, “destacable”, “remarcable”, “memorable” o “curiós”. Possiblement, digne de ser “notat” -i “anotat”-, però difícilment històric.

Els dietaristes del passat anotaven esdeveniments que consideraven “exemplars” -i que creien fonamentals per al futur-, com ara la celebració d’una processó demanant pluges o la volta del Corpus per la ciutat de València. Ara quasi ningú recorda aquells escrits -tret de qui escriu i algú més. I menys encara ho fan amb la consideració d’”històrics”, amb el sentit de determinats per a una comunitat humana. Guanyar un premi -tant se val si és de falles, de fórmula 1 o de futbol-, escriure cartes, el fet que ploga o que neve més del que estem acostumats, o les reunions de l’OPEP, la ONU i un fum més d’institucions amb sigles més o menys compressibles, sincerament, crec que no poden ser, cada vegada, fets històrics.

Són, simplement, mostres de l’activitat humana. I algun d’ells, òbviament, pel seu relleu arribarà a ser recordat d’ací a cent anys. Però tots, no. És impossible que fem tantes coses històriques cada dia. I si seguim així, no hi haurà prou llibres on escriure-ho tot.