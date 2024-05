Més de 8.500 espectadors han disfrutat de Dansa València

Més de 8.500 persones han gaudit de la 37 edició de Dansa València, el festival impulsat per la Conselleria de Cultura i Esport i organitzat a través de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), que «ha marcat enguany una fita significativa en la seua trajectòria, amb un augment dels professionals nacionals i internacionals participants, un increment dels seguidors en xarxes socials i una pujada en la mitjana d’assistents als espectacles programats», destaca la conselleria.

La directora, María José Mora, ha destacat que enguany «s’ha demostrat la nostra consolidació com a punt de trobada indispensable de la dansa per a la comunitat artística i el públic en general».

Així, en xifres de professionals, el festival ha experimentat un creixement gradual. En 2023 van vindre 68 de la Comunitat Valenciana, 61, estatals, i 33, internacionals, que van sumar un total de 162; mentre que a aquesta edició van acudir 62 agents culturals valencians, 57 nacionals i 44 internacionals, procedents de 16 països diferents, la qual cosa llança un còmput total de 163.

Aquest 2024 han gaudit de les arts del moviment un total de 8.552 espectadors. La xifra difereix del total de la passada edició, xifrada en 9.882, perquè en 2024 hi ha hagut una funció menys en sales i dues menys al carrer que en 2023.En contrast, el públic assistent ha augmentat en la seua mitjana per espectacle. En 2023, va haver-hi 4.690 espectadors en carrer amb una mitjana de 312 per espectacle, i 5.192 en sala, amb un percentatge d’ocupació del 93,47 per cent. Aquest 2024, en canvi, s’ha registrat l’assistència de 3.600 persones en espectacles de carrer i no convencionals, que equival a una mitjana de 325, mentre que en sala van ser 4.952, la qual cosa correspon a un percentatge d’ocupació del 97 %.