La Muixeranga de Segària prepara l’inici de la temporada al Xalónia

Els carrers de Xaló s’engalanen un any més per a acollir la 12a edició del festival Xalónia, que tindrà lloc el proper cap de setmana, els dies 4 i 5 de maig. Lluny de ser una proposta de promoció del municipi, Xalónia s’ha convertit en un esdeveniment cultural ben representatiu de tota la comarca de la Marina Alta que atrau cada any milers i milers de visitants.

Durant els dos dies que tindrà lloc, els assistents podran gaudir del mercat d’agricultura i productes, ecològics i artesanals, cercaviles, tallers, concerts i activitats culturals. Des de la participació de l’Associació Musical de Xaló, passant per la visita de les Feretes i Cançonetes o del Grup de Danses La Murta-Manolita Castells, fins a actuacions amb grups de gran recorregut com Roba Estesa o Orquestra La Pato, entre altres. En definitiva, un còctel de gastronomia, natura, comerç local, cultura i festa d’allò més que recomanable per a totes les edats.

I és en aquest context en què la Muixeranga de Segària, amb seu a Beniarbeig, actuarà per segon any consecutiu en un escenari que marca l’inici de la seua temporada d’actuacions i que ha esdevingut una de les diades més importants de l’any per als seus integrants. Els de la camisa granat van cloure la temporada anterior amb l’actuació a la Fira del Perelló a la Vall d’Ebo i des d’aleshores han treballat de valent per a continuar superant-se com a colla i començar la nova temporada de la millor manera possible.

Torreta desplegada de la Muixeranga de Segària. / L-EMV

Més enllà del compromís social i cultural que té com a colla, la Muixeranga de Segària posa l’accent en la joventut i tracta de donar molt de protagonisme a la xicalla. No debades, el seu lema és «La llavor de la cultura, el futur de la comarca». Tant és així, que l’any passat, després de l’11a edició del Xalónia, es va decidir impulsar una extraescolar muixeranguera per a donar resposta i motivar les inquietuds de la xicalla. Des d’aleshores, al voltant d’onze xiquetes participen setmanalment en aquesta activitat i el proper cap de setmana tindran l’oportunitat de viure i participar en l’acte muixeranguer en primera persona.

Però ni aquestes xiquetes, ni els membres de la colla estaran a soles, i és que la Muixeranga de Segària serà l’amfitriona, una vegada més, d’una colla castellera. Si l’any passat van ser els castellers de Terrassa els qui acudiren a la cita, enguany acull els Xiquets de Reus, una de les colles més importants de Catalunya. Així, totes aquelles persones que visiten Xaló durant el cap de setmana podran delectar-se de la diversitat i de la plasticitat que ofereixen les figures de la Muixeranga de Segària i també de l’altura dels castells dels Xiquets de Reus.

Aquesta trobada, que portarà vora 150 castellers i castelleres i reunirà al voltant de 250 persones en total, tindrà lloc el dissabte 4 de maig a les 18 h i suposa una oportunitat. Et més per a continuar teixint lligams entre el fenomen muixeranguer, molt en auge en els últims anys, i el fenomen casteller. Diumenge de matí, a més, es durà a terme un taller obert per a totes aquelles persones que vulguen provar i viure l’experiència de la muixeranga de més a prop. Tot això representa, si més no, un al·licient més per a visitar el festival i gaudir d’un paratge únic com és la Vall de Pop, on es troba Xaló. Així doncs, el Xalónia convida a tothom a gaudir d’un cap de setmana ben complet i amerar-se de la nostra cultura, les nostres arrels i les nostres tradicions.