Una representació teatral tanca l’exposició «Les fosses del franquisme»

La Diputació de València culmina el seu projecte «Les fosses del franquisme» amb la representació de l'obra «L'enterrador», que tindrà lloc el dilluns 6 de maig a les 19.00 hores en el Teatre Principal.

La proposta de Gerard Vàzquez i Pepe Zapata és un espectacle teatral de ficció que es basa lliurement en les vivències de diverses persones, entre elles les de Leoncio Badia, conegut com «l’enterrador de Paterna», de les quals ha quedat constància en nombrosos reportatges de premsa escrita i espais radiofònics arran de la investigació realitzada per la periodista Conchi Cejudo.

«L'espectacle és un homenatge a totes les persones, en molts casos herois anònims, que amb la seua determinació van deixar testimoni d'humanitat en un episodi fosc de la nostra història recent, un error que no pot tornar a repetir-se», explica la vicepresidenta i responsable de Memòria Democràtica, Natàlia Enguix, qui destaca «l'extraordinari acolliment que han tingut les activitats programades en ‘Les fosses del franquisme’, un projecte multidisciplinar».

Esta representació és l'última de les activitats paral·leles programades al costat de l'àrea de Cultura de la Diputació que dirigix Paco Teruel, com a complement a les exposicions de L’ETNO i el Museu de Prehistòria.

Dos exposicions troncals

El Centre Museístic La Beneficència, en el qual se situen el Museu de Prehistòria de València i L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia, ha acollit fins a abril dos exposicions sobre les fosses del franquisme en el municipi de Paterna. Les dos formen part del projecte ‘Les Fosses del Franquisme. Arqueologia, Antropologia i Memòria’, una iniciativa conjunta de la delegació de Memòria Democràtica i l'àrea de Cultura de la Diputació de València, i han rebut milers de visites al llarg de l'últim any.

La mostra ‘Arqueologia de la memòria. Les fosses de Paterna’, del Museu de Prehistòria, és una aproximació a les fosses comunes del franquisme des d'una perspectiva arqueològica a través d'un estudi del cas concret del cementeri municipal de Paterna, en el qual hi ha documentades més de 150 fosses i almenys 2.237 persones que van ser afusellades entre 1939 i 1956. L'exposició té tres objectius: visibilitzar l'aportació de les disciplines científiques i els equips tècnics que duen a terme l'exhumació i identificació de les persones represaliades i la recuperació de les seues històries de vida; fer un reconeixement públic a les víctimes de la repressió i a les seues famílies; i entaular un diàleg amb la ciutadania sobre la necessitat de les polítiques públiques de memòria.

D'altra banda, l'exposició ‘2238. Paterna. Lloc de perpetració i memòria’, de L’ETNO, s'acosta a les exhumacions contemporànies de les fosses de víctimes del franquisme des de l'antropologia social per a ampliar la mirada fora d'estos llocs. Per això, exhumar implica molt més que desenterrar ossos. Implica introduir nous i noves agents, transitar pel temps i per l'espai i posar-nos en el lloc d'aquelles persones que van ser assassinades i humiliades, així com recórrer amb elles i els seus familiars i descendents els camins de l'oblit i la memòria.