La Filmoteca i València Negra reten homenatge a la ‘femme fatale’

La Filmoteca Valenciana i el festival València Negra s’uneixen este cap de setmana per acollir un cicle sobre el paper de les «femme fatale» en el cine policíac. El cicle s’inicia hui amb la projecció «Qué cielo la juzgue» (1946), dirigida per John M. Stahl. En ella, es combinen diferents gèneres, ja que s’inicia com un plàcid i idíl·lic melodrama romàntic i deriva progressivament cap a una sinistra tragèdia de cinema negre amb un final frenètic.

Per la seua banda, «La última seducción» (1994), de John Dahl, es podrà vore esta diumenge i el divendres 7 de juny. La crítica considera este ‘film’ com una de les grans pel·lícules de cinema negre dels anys 90, ja que no sols va revitalitzar el gènere policíac sinó que també va actualitzar el personatge de la dona fatal,

A més, el públic també podrà disfrutar de «El cartero siempre llama dos veces», de Tay Garnett -que es tracta de la tercera adaptació de la novel·la homònima de James M. Cain, i «Labios Ardientes», dirigida per Dennis Hopper, que es tracta d’un intens ‘thriller eròtic sobre un robatori i un triangle amorós.

Les pel·lícules estaran acompanyades per una presentació del crític cinematogràfic, Daniel Gascó, que és el comissari del cicle. El propi Gascó reconeix que «dedicar este cicle suposa posar l’accent en la rebel·lia». En les seues paraules, este projeccions mostren la lluita «d’unes dones que van assaltar un gènere predominantment masculí, però també la d’una sensualitat que irromp en la pantalla donant un gir o atemptant contra molts clixés». En este sentit, el comissari reconeix que el públic gaudirà amb unes trames que ja no s’alimenten exclusivament de robatoris, assassinats, estafes o traïcions, sinó que incorporen el retrat d’unes heroïnes que, portades per un impuls destructiu, atempten a la seua manera contra eixe rol asfixiant que els havia assignat la societat de l’època.

Així, el programa d’esta dotzena edició del festival està compost per dos clàssics dels anys 40 i dos produccions dels 90.