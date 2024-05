L’ETNO acull el seminari «Museus amb consciència social»

El dimarts 14 de maig el Museu Valencià d’Etnologia (l’ETNO), acollirà el seminari «Museus amb Consciència Global», organitzat per l’ONG Treball Solidari i finançat per la Generalitat Valenciana.

Amb la col·laboració i participació d’expertes en el sector i institucions museístiques, la jornada posa punt final a tot el treball realitzat durant un any amb sis museus etnològics de la Comunitat Valenciana. Alguns són d’Aras de los Olmos, Bicorp o Onda.

En el marc del projecte «Els museus rurals de la Comunitat Valenciana com a altaveus per a la Transformació Social de la Ciutadania», l’esdeveniment pretén socialitzar els resultats de la incorporació del triple enfocament —Objectius de Desenvolupament Sostenible, Drets Humans i Gènere— en l’oferta i programació de sis museus etnològics; facilitar un lloc de trobada entre titulars d’obligacions, responsabilitats i drets, en el qual media l’aprenentatge i intercanvi de coneixements; i manifestar la intencionalitat que els equipaments i institucions museístiques s’alineen amb una educació transformadora, reivindicant-se com a vertaders agents de canvi.

Ruralitat i globalisme

La jornada es desenvoluparà el dimarts, 14 de maig, de 9:00 a 13:30 hores, i comptarà amb la presència de Gemma Carbó, directora del Museu Terra; Liliane Cuesta, conservadora del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí; Encarna Lago, gerent de la Xarxa Museística Provincial de Lugo; i Victoria Falcó, gestora cultural especialitzada en Cultura per a la Transformació Social.

Totes, expertes en el sector i que oferiran intervencions relatives als seus àmbits d’estudi, com ara la vinculació dels museus a l’educació per a la ciutadania global; la defensa de la ruralitat; la cultura de pau o la dimensió de les cures.

Aquesta trobada pretén ser un espai per a indagar sobre el paper dels museus com a institucions responsables per a la difusió d’activitats culturals basades en una educació transformadora, davant els reptes locals i globals, contribuint així, a enfortir vincles i crear xarxa per a facilitar el canvi social. Compta amb la col·laboració de l’ETNO i museus de l’Etnoxarxa (Xarxa de Museus Etnològics Locals de la Diputació de València).