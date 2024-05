Em confesse un ferm partidari de la sanitat pública i universal. Crec que és una de les coses en què l’erari de les nostres societats ha d’invertir més. Entre altres coses, perquè és la forma de mostrar solidaritat com a col·lectiu humà amb aquells que pateixen -i que un dia o un altre també ho som nosaltres mateixos. A més, perquè tenir un sistema sanitari públic i de qualitat és una mostra de progrés i de fer efectiu l’estat del benestar amb què els polítics ens prometen una sèrie d’avantatges, si els votem. Dit això, i demanant de nou que la inversió en sanitat pública hauria de ser prioritària per qualsevol govern, passaré a exposar un cas que sé que no és únic i que, com que m’afecta directament, puc contar-lo sense que ningú em diga que estic exagerant.

L’any passat vaig patir tres còlics nefrítics -dolorosos, com sempre- que es van resoldre amb alguna visita a urgències d’ambulatoris locals -a Benicàssim i a Algemesí-, on em tractarem excel·lentment en tots tres casos. Després, i rere una llarga espera de setmanes i alguna consulta telefònica i d’insistir al meu metge de capçalera -perquè ja vaig tenir una bona pedra fa anys i vaig haver de ser intervingut-, finalment, se’m va sol·licitar una ecografia que hauria de fer l’Hospital de la Ribera -on sempre, també, el personal m’ha tractat molt bé. Això va ser en novembre -no recorde el dia. Ara mateix, continue esperant que algú es digne a telefonar-me per donar-me una cita en què, en uns cinc minuts més o menys, un professional tinga a bé de dir-me si tinc algun càlcul renal hostatjat en el meu interior i si és això el que, de tant en tant, em provoca dolor.

Soc conscient que la meua dolència no és de vida o mort. Soc conscient que hi ha coses més greus i no seré jo que exigesca res, si en realitat n’hi ha gent que es troba pitjor, afectada per altres malalties més greus. Ho he pensat sempre i ho he practicat sempre, tant amb mi com amb els meus pares i familiars, quan han agut de passar per allà. Però, des de novembre fins ara han passat quasi sis mesos. En consultar el meu metge de família l’expedient, em diu que apareix una D. Una D de “derivada”. On m’han derivat? No ho sabem. Quin hospital em telefonarà? No ho sabem. Anem a veure quants mesos més he d’esperar. Jo, i un fum de gent que paguem religiosament els nostres impostos i rebem un tractament pèssim: no per culpa dels professionals de la medicina, sinó a causa de les mancances en inversió i en personal.