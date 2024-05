L’Etnomusic celebra els vint anys amb una programació «amb mirada de dona»

Al llarg de 20 anys, Etnomusic s’ha convertit en un projecte que ja forma parte de la marca L’ETNO que ha gaudit d’una certa autonomia que li ha permés configurar la seua oferta amb criteris musicals, territorials i, per descomptat, artístics, sempre carregats de curiositat i noves perspectives. La creació de Perifèric dins del festival, concerts per a públic familiar i Etnomusic als Pobles, en són una prova. Després d’estos anys i de l’acceptació per part del públic, es pot afirmar que la fórmula ha tingut bona acollida.

Durant estos anys, un dels reptes de L’ETNO ha sigut mantindre una relació estreta entre allò que s’exhibix en el festival i les exposicions que cada any programa el museu. Un repte no sempre assolit, ja que sovint l’oferta musical del moment no sempre coincidix amb els terminis i els temes tractats en la seua línia expositiva. Enguany l’objectiu és relacionar l’oferta temàtica de les exposicions i l’oferta del festival. D’esta manera es pot entendre millor la proposta de 2024.

«Amb mirada de dona», Etnomusic es presenta al públic valencià amb una programació bàsicament femenina per tal de vincular el festival amb l’exposició «Fadrines», una de les exposicions més importants que L’ETNO programarà en 2024. L’exposició ens parla de dones que no es van casar quan calia: fadrines que, per voluntat, subvertiren la norma de casar-se i tindre fills. Prenent este fil conductor, Etnomusic presenta un programa compost bàsicament per dones que, des de diverses perspectives, ens mostren la seua manera de relacionar-se, intimar, estimar, treballar i, per descomptat, crear.

En esta edició, el públic podrà disfrutar de La Maria, una artista valenciana que pertany a una nova fornada d’artistes que estan trencant clixés i porten el cant valencià a nous àmbits per tal de mantindre’l com el que és, música popular que la gent escolta i canta.

Per la seua banda, Mayalde, un dels grups més reconeguts del panorama espanyol de música tradicional, oferirà un concert familiar que farà reviure els sons de les àvies i avis. Es tracta d’aquelles primeres cançons fetes, en moltes ocasions, amb objectes de la vida quotidiana. Amb Amores, un grup valencià també amb una gran trajectòria i reconeixement internacional, el públic ballarà amb la percussió senegalesa i abraçarem valors de convivència i germanor entre els pobles.

El Nido

El Nido serà altre dels grups programats amb un concert carregat de valors contemporanis, que parteixen de ritmes i estructures plenament tradicionals. Es tracta d’un recull de jotes i balls de rogle que, lluny de portar-nos al passat, ens plantegen temes actuals.

La programació es completarà amb Maria Mazzotta, una cantant italiana de la Pulla; Carola Ortiz, que presenta l’àlbum Cantareras, l’artista Alba Carmona i el guitarrista Jesús Guerrero, la valenciana Isabel Latorre i el jove flautista Karlos Nao.