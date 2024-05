L’Orquestra de València realitza un homenatge a la ‘Quinta’ simfonia de Brahms

L'Orquestra de València, sota la direcció del mestre alemany Marc Albrecht, interpretarà esta vesprada, a les 19:30 hores en el Palau de la Música, la 'Quinta' simfonia de Johannes Brahms/Shoenberg. Es tracta d'un programa en el qual, a més, s'estrenarà a Espanya "Frontispiece for orchestra" de la compositora sud-coreana Unsuk Chin. Els Rückert-Lieder de Gustav Mahler, que cantarà la contralt germànica Wiebke Lehmkuhl, completen el programa, segons ha informat l'auditori en un comunicat.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha indicat que en este concert es podrà gaudir de la interpretació de la qual és considerada com la 'Quinta' simfonia de Brahms per part d'un altre titànic compositor, Arnold Schoenberg, "que va ser el seu gran valedor i defensor de la seua modernitat".

A més, ha destacat "l'estrena a Espanya de l'obra d'una de les compositores més importants de l'actualitat com és Unsuk Chin, i al debut en la programació i amb l'Orquestra de València d'un director de gran prestigi com és Marc Albrecht, i d'una veu lírica internacional com és Wiebke Lehmkuhl.

La interpretació evidència una fascinació per la gran tradició musical que compartix la compositora amb qui va ser un dels seus principals mestres, György Ligeti.

En paraules de Paco Yáñez, autor de les notes al programa, l'autora, "més que treballar les cites musicals a mode de patchwork, ho fa filtrant les successives cites a través de l'estil d'un segon compositor, demostrant Chin un domini magistral de la tècnica i dels llenguatges històrics".

Marc Albrecht és reconegut a nivell internacional com a director de repertori romàntic germànic-austríac, des de Wagner i Strauss fins a Zemlinsky, Schreker i Korngold, i el seu repertori musical abasta des de Mozart fins a la música contemporània.

Va ser nomenat Director de l'Any en els Premis Internacionals d'Òpera en 2019. Ha dirigit la Berliner Philharmoniker, Koninklijk Concertgebouworkest, Münchner Philharmoniker, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o Orchestre National de France, entre moltes altres.

La contralt Wiebke Lehmkuhl posseïx un repertori que abasta des de Monteverdi, Händel i Bach fins a oratoris romàntics, Mahler i Wagner. És convidada habitual de la Berliner Philharmoniker, Cleveland Orchestra, Tonhalle- Orchester Zürich, Gewandhaus de Leipzig, Symphonieorchester dones Bayerischen Rundfunks, Bamberger Symphoniker i Orchestre de Paris, on ha treballat amb directors com Kirill Petrenko, Klaus Mäkelä, Daniel Hardig i Riccardo Chailly. També és convidada habitual en festivals com el Schleswig- Holstein, Rheingau i Llucana. Ha actuat en els festivals de Salzburg i Bayreuth.