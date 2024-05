No sempre reconeixem totes les persones que patixen situacions injustes. Ens resulta més fàcil acostar-nos a les qui estan en posicions preeminents que a aquelles que es troben més amagades als nostres ulls. No obstant això, hem d’intentar vore-les i reivindicar el que es passa. En l’intent, l’adverbi «baix» ajuda. Fa referència a un element situat a poca altura. També pot actuar com a preposició. En eixe cas, indica que es troba en una posició més avall, prenent per referència a un altre element. El més important és que, tant en un cas com en un altre, ens referim a nivells inferiors.

Últimament, és notícia a la ciutat de València la construcció de superfícies fluvials en els seus ponts per a evitar que visquen «baix», en el riu, gent marginada. Em venen al cap un pare acompanyat del seu jove fill. Quan hi corria, els veia com de bon matí es dirigien a una font del vell llit enjardinat. Feia fred i era de nit. No tenien un aspecte abandonat. Allí s’afaitaven i s’arreglaven. He pensat moltes voltes en ells i espere que la seua situació haja millorat. No sé si esta mateixa preocupació la tindran els polítics que, fent estanys, volen apartar de la seua vista a aquells que estan «baix».

En estos moments, estan ‘baix’ les dones i els hòmens de Palestina. Eixa situació no permet sentir amb claredat que estem davant d’un genocidi. Si en fórem conscients, no toleraríem que en els fòrums internacionals estigueren presents els representants del govern israelià. Ens hem omplit la boca reivindicant la injustícia causada pels governants russos a Ucraïna. Però, als governs els costa reaccionar davant les massacres de persones palestines. Sortosament, novament la joventut està obrint la porta a reivindicar els de «baix».

En el Festival d’Eurovisió més polèmic que recorde, els representants d’Espanya han quedat en un nivell «baix». El missatge reivindicatiu de la seua lletra no ha sigut suficient per a motivar el públic. Ha estat més reconeguda, per exemple, la música israeliana. Inclús l’ha votada especialment el «televot» espanyol. No entenc la participació en el concurs, després que haja pregonat un ministre que assistien amb el desig bèl·lic de combatre l’antisemitisme. L’actitud s’allunya de l’esperit de reencontre que caracteritza l’esdeveniment.

En definitiva, no oblidem mai les persones que se situen «baix». No vore baix és no mirar.