Xavi Sarrià diu adéu en València amb un gran concert a les Arts

Xavi Sarrià farà aquest dissabte un concert molt especial al Palau de les Arts de València. Després d’esgotar les entrades en poques setmanes, l’artista prepara un potent muntatge escènic i audiovisual dirigit per Martí Torras amb una selecció essencial de les cançons més emblemàtiques.

Un concert únic en un espai emblemàtic de la seua ciutat amb què Xavi Sarrià celebrarà una intensa etapa en solitari. Un llegat en solitari que suma milions de reproduccions i que inclou dos discos, el darrer "Causa" reconegut com un dels millors discos de l’any amb dos premis Carles Santos i un premi Ovidi, així com quinze videoclips, el documental ‘No s’apaguen les estreles’ i, sobretot, un imaginari basat en dignificació de la memòria, les arrels, les històries silenciades i la cultura popular.

El concert al Palau de Les Arts recrearà aquest univers sonor i visual amb el suport de col·laboracions especials i està concebut com un homenatge a les lluites populars valencianes així com a la xarxa cultural de base que ha fet possible l’actual escena musical malgrat les censures, els prejudicis i el silenciament.

Comiat dels escenaris

Xavi Sarrià s’acomiadarà temporalment dels escenaris a final d’aquest any. Serà, per tant, una de les últimes ocasions de vibrar amb amb les seues cançons emblemàtiques que han estat banda sonora de diferents generacions. Una trajectòria de tres dècades que es remunta al 1994 quan va publicar la primera demo amb Obrint Pas, el grup que Xavi Sarrià va fundar un any abans i que va desafiar el boicot institucional per convertir-se, contra tot pronòstic, en un dels més populars i internacionals de la nostra música.