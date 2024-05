El Cant al Ras dedica la seua 28a edició al centenari del naixement d’Estellés

Esta nit a les 21:00 hores tindrà lloc a Massalfassar la 28a edició del Cant al Ras. El popular encontre de cant rural anirà dedicat, en aquesta ocasió, a la celebració del centenari del naixement del poeta Vicent Andrés Estellés.

Com és habitual des de la seua primera edició, l’any 1997, les actuacions musicals aniran precedides d’un sopar popular on músics participants i públic compartiran taules i conversa. Ja fa uns quants dies que s’han exhaurit els tickets per al sopar sense que els organizadors, la Colla de Dimonis de Massalfassar, hagueren anunciat el llistat de les primeres intervencions confirmades.

El programa d’actuacions inclou cares ben conegudes a l’escenari massalfassí i algunes estimulants novetats, apunten des de l’organització. Entre els noms ja confirmats hi ha el de Naiet Cirerer, amb Eduard Navarro i Pep Juste, la rondalla del Grup de Danses de Quart, Urbàlia Rurana, l’Associació Dos Quinzets, David Reig, Rascanya, la rondalla del Grup de Balls Populars les Folies de Carcaixent, Arrop i Talladetes, Jorge de Betxí, Ferran el Poma, Pep Gimeno Botifarra, amb Jordi Pastor i Toni Porcar, i l’Associació de Tabaleters i Dolçainers el Xarquet de Massalfassar.

La Colla de Dimonis de Massalfassar ha volgut afegir-se als actes que s’estan celebrant al llarg i ample del territori valencià davall el lema «Cent d’Estellés» per commemorar el centenari del naixement del poeta, que també s’ha vist reflexat en el cartell, obra de Punta Negra Creatius. «Estellés va dedicar moltes pàgines de la seua obra a celebrar la cultura popular valenciana i, en particular, la cançó tradicional, protagonista absoluta del festival», recorden des de l’organització.

Amb esta cita, que ja està a prop d’arribar a les tres dècades, el municipi de l’Horta Nord s’ha convertit en un referent pel que fa a la difusió i promoció de la cançó tradicional valenciana. Tant és així que fa uns dies l’organització va haver de penjar el cartell de ‘complet’.

«Enguany la resposta al Cant al Ras ha estat esborronadora, i ens veiem obligats a penjar el cartell de sold out! Moltes gràcies a tots i totes!! Així, enguany no tindrem entrades físiques a la venda. Així i tot, si voleu acudir, la cantada és gratuïta, i tindrem un servei de barres a preus populars per a refrescar la gola de tanta cançó!», van explicar a les seues xarxes socials.

Així, el que s’han exhaurit són els tickets del sopar, però a partir de les 23:00 hores el públic general sí que podrà gaudir de les actuacions. Part de la cantada estarà dedicada al llegat poètic i cultural d’Estellés.

En la mesura del possible, es recomana estar en Massalfassar abans de les 20:00h per a poder organitzar un accés esglaonat i evitar aglomeracions d’última hora. Des de les 19:00 hores s’obrirà la zona de barra i, per qui tinga entredes, els entrepans es repartiran a les 20:30 hores.