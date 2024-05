Monges rebels

El 28 de març del 1662, mossèn Joaquim Aierdi —un conegut meu i ben estimat sobre el qual vaig fer la meua tesi doctoral, sota la direcció del més amic i més estimat Antoni Ferrando—, anotava una d’aquelles notícies del seu món agitat —«excitat», hauria dit Fuster— que devien córrer pels carrers de la València del barroc en boca de tots i travessar la ciutat en poques hores.

De fet, sota el títol d’Escopetada al provincial de Sent Domingo, en Madalenes, tirada per una moncha, Aierdi redactava unes línies ben sucoses sobre com podien arribar a comportar-se algunes comunitats religioses —on segurament la majoria estaven allà tancades amb poca vocació o gens. I així, el memorialista doi que aquell dia «visitant lo provincial dels dominicos esta província, així els convents dels frares com los de les monches, y volent reformar el de les monches de Madalenes, així en los traches com en les devocions, y volent tapar algunes reixes, així de dins de casa com de les moltes que en dit convent i à, que cauen al carrer, molt baixes, y volent llechir los mandatos, anà a dit convent.»

El provincial deu ser un conegut del també amic meu Emilio Callado —expert en història eclesiàstica valenciana—, i aquell senyor pretenia «reformar» la vida interior del convent: per les reixes «festejaven» les senyores enclaustrades i els cavallers, que tenien «devocions» a algunes d’elles.

Allò no els degué agradar i Aierdi segueix: «Y una moncha tragué una pistola y li tirà una escopetada. Y no li pegà perquè la persona que a la moncha li deixà la pistola sabia per a què la volia y la i donà parada y sinse bales, sols en los tacos, y li donà a entendre que havia bales; ab què lliurà al frare de que no el matasen. Y ell, així com li tirà, tot corromput se naxqué fochint y se’n tornà a Castella, perquè era castellà. El faré els llevà els confessors de l’orde, però elles en buscaren uns altres «ab què tingueren son recapte y estigueren així més de un any».

L’episodi m’ha vingut al cap pel que sembla que passa en un convent de clarisses, on unes reverendes mares s’han tancat en protesta per no sé quina operació immobiliària que, vista de lluny, ja sembla prou fosca. En veure aquesta notícia actual als mitjans de comunicació —unes monges rebels!— he pensat en aquelles del temps d’Aierdi. Uns diuen que es pot fer un guió cinematogràfic amb l’episodi dels nostres dies i és ben possible, amb el capellà ex-barman i tot. I més coses. Però no em direu que l’escena valenciana del XVII no és també bona per a un film...