Dani Miquel: "El camí per a adaptar Estellés als xiquets ha sigut l'alegria"

El passat mes de febrer, el músic de l'Alcúdia Dani Miquel es va llançar a presentar a Vicent Andrés Estellés als més menuts a través de 'La cançó de l'Estellés', una peça musical que, a continuació, l'editorial Andana va transformar en un llibre il·lustrat per Helga Pérez. Dani Miquel conversa amb Va de Llibres sobre com va sorgir la idea, l'enfocament plantejat i la clau que guarda la música com a via efectiva per a transmetre el treball de les figures literàries valencianes entre els xiquets i les xiquetes.

Com ja vas fer amb Enric Valor, ara, pel seu centenari, toca 'La cançó d'Estellés'. Com ha sigut contar la seua història?

Tenia pendent fer un disc de poesia i quan em van dir que anaven a fer l'any Estellés vaig pensar "Estellés és una passada, és un poeta estratosfèric...", i encara que és molt poc infantil, té una clau: és nostre. Quin millor moment que aquest per a fomentar la seua poesia? Agafe a l'Edu Marco, un poeta amic meu molt amant del "fill del forner", i li demane ajuda per a fer 'La cançó d'Estellés'. La intenció era fer una cançó a l'Estellés, no sobre ell, però buscant eixos detalls que sorprenen els xiquets com, per exemple, que "portava a les butxaques versos de caramel". Sé de quina manera dir una cosa perquè els més menuts l'entenguen de seguida i, per a mi, l'important és que quan jo pregunte a un xiquet o xiqueta "qui és l'Estellés?", em diga que és "un home que fa poesia en valencià". Des d'eixe objectiu treballe. És molt important saber el que tenim a casa i donar-li el valor, si no li donem nosaltres, no vindran de fora a fer-ho.

Comentaves que Estellés no és gens infantil, com planteges eixa adaptació als xiquets?

El camí ha sigut l'alegria. Jo el vaig llegir de jovenet i pensava "què tio més animal". Estellés descarava les paraules i les feia naturals, he seguit eixe camí.

Per què és la música un vehicle efectiu per al foment de la lectura a edats primerenques?

La música és un transmissor ràpid perquè ens ompli molt, té ritme, mètrica... i tot això aguditza la memorització. Veges tu, per exemple, si el Raimon no haguera cantat les poesies d'Ausiàs March, qui les coneixeria?

Acabes d'actuar a la Plaça del Llibre de Gandia. Com es viu eixe moment de cantar literatura als més menuts?

És difícil d'explicar, primer, perquè estem parlant de Gandia, bressol del llibre valencià i un poble que em va acollir quan vaig començar fa ja vint anys. D'altra banda, és emocionantíssim actuar i que els xiquets et diuen "canta aquesta cançó o canta l'altra", que no et deixen cantar (rises). Van per davant i això és superbonic. Es genera una comunió en la qual estem tots junts i ningú és important, tan sols el moment.