Ressenya: "La vida plenament viscuda"

Títol: La vida plenament viscuda. Una introducció a la Recerca de Proust Autor: Joan Garí Editorial: Vincle Pàgines: 77 ISBN: 978-84-127725-3-1 Preu: 20€

Joan Garí en La vida plenament viscuda ens ofereix una guia, una brúixola, perquè el lector s’endinse sense perill de naufragar en l’oceà immens que és La recerca del temps perdut, l’obra magna de Marcel Proust que, segons Garí, va suposar un colp de maça superb en la història de la novel·la occidental i que ens aporta “la crònica superba, desmesurada de l’alta societat francesa, però també l’odissea introspectiva de les emocions i vivències d’un ésser humà tallat a mida d’una personalitat culta, sensible, oberta a les novetats i irreversiblement sentimental”.

I, sense oblidar tot el compendi de reflexions que ens aporta sobre la pintura, la música i l’art en general, sobretot, de la literatura.

La Recerca és un llibre en què cal navegar a rem. I que, per trobar les millors pàgines, les més líriques i emotives, la navegació es fa tan dura que el lector moltes vegades és temptat a escapolir-se i abandonar la lectura.

Com diu Garí els qui estimem la monumental obra de Proust sabem que “per trobar una frase immortal o unes pàgines meravelloses haurem de travessar digressions sense fi o escenes, fatigosament repetitives. Els qui l’odien no estan disposats a picar tanta pedra per trobar un petit diamant. I és així com es va passant la vida —i la Recerca”.

Per ajudar el lector que ho necessite, Garí, amb un to didàctic, ens detalla les línies bàsiques de l’argument de cada volum, els temes que tracta, el paper de cadascun dels personatges, així com les característiques de l’estil. En definitiva, ens regala un mapa de navegació molt claret perquè el lector no es perda en la lectura i perquè sàpia on està en cada moment.

Un llibre que tanca amb una Addenda, en què repassa les diferents traduccions que tenim a l’abast que se n’han fet de l’obra d’un autor que entenia que “l’autèntica vida, la vida finalment descoberta i esclarida, l’única vida, en conseqüència, plenament viscuda, és la literatura.”