Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira presenten un nou format i imatge renovada este 2024

Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira renoven la seua imatge i el format per a la pròxima edició. Així ho van explicar ahir l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez; el regidor de Cultura, Israel Pérez; i la directora de màrqueting de Bromera, Sandra Capsir, que van presentar al Gran Teatre d’Alzira els premis de 2024.

Enguany, la galase celebrarà el 8 de novembre i es traslladarà al Gran Teatre d’Alzira en una aposta per a acostar els premis a la ciutat i per un format escènic més artístic, presentat per l’actriu i còmica Maria Juan i amb el poeta Vicent Andrés Estellés com a fil conductor.A més, participaran artistes com Andreu Valor, Mireia Vives, Noèlia Pérez o Niuss.

Després de la gala, el sopar tradicional dels premis literaris es traslladarà també al centre de la ciutat i tindrà lloc al Cercle Alzireny, a la Gallera. Per a l’alcalde és una manera de «dotar els premis de més repercussió i popularitzar-los».

Però, a més, els Premis Literaris Ciutat d’Alzira renoven la marca amb un disseny de l’estudi Alzira Símbols, que també pretén donar més protagonisme a la ciutat. Tanmateix, es busca la implicació de la ciutat i dels pobles de la comarca. Per això, es continuaran mantenint les tradicionals jornades culturals, que se celebraran durant el mes d’octubre i també amb el poeta de Burjassot com a protagonista de les activitats culturals i literàries.

Cal destacar que, en aquesta edició, hi haurà un protagonisme especial del Premi Europeu de Divulgació Científica que arriba a la 30a edició i que està patrocinat per la Universitat de València, amb una dotació de 12.000 euros.

Premis i veredictes

Els originals es poden presentar en format PDF a través del web www.mundoarti.com, fins al dia 26 de juliol a les 23:59 hores, per a les categories següents: el 36é Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, dotat amb 16.000 euros; el Premi de Narrativa Juvenil Carme Miquel, dotat amb 16.000 euros; el 29é Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, dotat amb 3.000 euros; el 26é Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, dotat amb 8.000 euros; el 19é Premi de Poesia Ibn Hafaja, dotat amb 5.000 euros; el 19é Premi de Teatre Palanca i Roca, dotat amb 6.000 euros, i el 9é Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna, dotat amb 6.000 euros. Per la seua part, les obres candidates al 30é Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, dotat amb 12.000 euros, es podran presentar fins al dia 15 de setembre. Així, la dotació total dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira ascendeix a 72.000 euros.

Una altra de les novetats destacades enguany és que tots els veredictes es faran públics la nit del 8 de novembre, en el transcurs de la gala literària que organitzen Bromera i l’Ajuntament d’Alzira per a lliurar els guardons. Les obres guanyadores rebran aquella nit el nou guardó dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.

El regidor de Cultura, Israel Pérez, explica que amb estos canvis tant en el format de la gal·la com amb la nova imatge «ens renovem per a avançar des del valencianisme cultural, per a donar-li més protagonisme a Alzira. Continua l’essència dels premis, però amb un impuls renovat, per a rejovenir-los».

Cal destacar, a més, la incorporació de col·laboradors nous als Premis Literaris Ciutat d’Alzira, com el Grup Rex o l’empresa de telecomunicacions A proop. La directora de negoci i màrqueting de Bromera, Sandra Capsir, ha valorat que «després de 35 anys, van incorporant nous col·laboradors que se sumen a esta gran festa cultural, cosa que és indicativa de la bona salut dels premis literaris». Enguany, a més, també tindrà una implicació rellevant Alzira Ràdio, que emetrà en directe algunes de les activitats i xarrades.