Intel·ligència natural

En plena primavera, ¿què fa, què aconsella, la Intel·ligència Artificial, eixa dama sàvia? Per si trobem a faltar emocions, em ve a la ment una anècdota del seu escuder, la impressionant enciclopèdia Chat GPT. Li van consultar què tenen en comú un boteller, una pala de neu i un urinari; i va respondre encertadament, que eren objectes que Marcel Duchamp convertí en art. Però quan se li va preguntar quins objectes convertiria en art el mateix Duchamp actualment (perdó, fa un parell d’anys!), respongué que els smartphones, els patinets electrònics i les mascaretes.

Eixa màquina universal, hereva nostra, del treball d’artistes, músics, programadors, escriptors, ciutadans, no posseeix un sentit del passat, el present i el futur, però ja hi descansen la ciència, la medicina, la comunicació, l’educació. I cada dia. Ara mateix, les capacitats les capacitats de la senyora IA per al reconeixement legal del rostre en alguns aeroports, conviu amb la capacitat de substituir-lo i augmentar la vulnerabilitat digital dels ciutadans, en poder ser presentats en deepfakes que no han succeït mai, i suplantats en assumptes d’identitat pràctica, com els sentimentals o els bancaris (si l’amant o l’amor, i el banc o els diners, continuen existint).

I així aprenem pel món. Només fa uns mesos es va llançar al Canadà i els Estats Units l’estació Radio GPT, llançada per Futuri: una emissora que emet on line “sense cap intervenció humana”. Segurament, degué reproduir fa poc la divertida fotografia del Papa Francesc, amb un abric de plomes blanc i sabatilles Nike passejant fa pocs mesos pel Vaticà. O la de Donald, enamorat entre reixes, d’aquella actriu porno. O ahir mateix, la roda de premsa sobre l’ús de l’IA per l’exèrcit d’Israel -i d’alguns altres exèrcits abans, seguríssim- per a determinar “blancs” (blancs!, serà negres!) a Gaza. O l’èxit d’ahir mateix d’un biopic de Putin fet amb IA, al festival de Cannes, que anuncia un fulgurant èxit de mercat.

És molt possible que Chat GPT, va treballar fa poc, durant uns minuts o uns segons, en la creació automàtica de la música que estàs escoltant, i el llibre d’aventures que estàs llegint, com si foren obra del cantant o l’escriptor que t’agrada a tu o acabes de descobrir. O no, segurament, no: de moment, compartim la columna, escrita per mi i llegida per tu, amb plaer o esforç, i amb intel·ligència natural i compartida.