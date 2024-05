La coreògrafa Cuqui Jerez deconstrueix els musicals amb ‘Mágica y Elástica’

Sis artistes de diferents disciplines s’uneixen al projecte de la coreògrafa Cuqui Jerez, «Mágica y Elástica», que es podrà vore els pròxims 24 i 25 de maig al Teatre El Musical i que té com a objectiu deconstruir els musicals. Junt al músic Óscar Bueno, la ballarina Cécile Brousse, els artistes visuals Javi Cruz i Louana Gentner, el cantant Anto Rodríguez i el dissenyador de llum Gilles Gentner, exploren la manera en què el so, el moviment i la imatge treballen junts. Es tracta d’una peça que es configura com un musical desconstruit.

Concretament, el projecte sorgeix d’una investigació desenvolupat per la coreògrafa durant els anys 2019 i 2023 i que aborda la capacitat narrativa de la música i posa el cos en el centre. «Esta obra forma part d’una trilogia. Cada peça és una preqüela de l’anterior, per la qual cosa la trama, a diferència d’allò que estem acostumats, avança cap enrere i no cap endavant», explica la coreògrafa Cuqui Jerez, qui reconeix que «es pretén crear situacions on el significat no està tancat» i , per tant, cadascuna de les tres obres es pot comprendre de manera independent. «És interessant veure-les totes, però solen representar-se per separat, ja que es comprenen de la mateixa manera», afig. Esta és és la preqüela de «Las Ultracosas», peça realitzada en 2019 pel mateix equip. «És el món anterior. Prenguem qualsevol punt, prenguem un moment en el qual Cécile s’acatxa per a iniciar un lipsync, prenguem qualsevol punt del seu genoll, en l’espai intern d’eixa articulació, un espai obert, en la foscor. Ara està succeint ‘Mágica y Elástica», assenyala.

Així, la deconstrucció del gènere musical ofereix un camp de treball en què la narrativa pot partir d’una imatge, la coreografia d’una peça musical, la música de la narrativa i la coreografia de la imatge, sense que existisca cap tipus de jerarquia entre elles cooperant per generar la partitura de la peça. «Es tracta de la peça més coreogràfica, on s’utiliza el cos i la veu de manera real. Per tant, les llums i el so es produeixen de manera real amb referències a la dansa i els musicals». La composició musical ha estat a càrrec d`Óscar Bueno.

Festivals, teatres i museus

La coreògrafa va començar en este món en 2001. Des d’eixe moment, ha creat peces que s’han presentat en festivals, teatres i museus d’Europa, Estats Units i Amèrica Llatina. Les seues propostes no es corresponen amb la percepció actual que s’hi té d’una coreografia, però per a ella es nodreix d’elements de diferents disiciplines. «Desde les primeres peces, el meu treball ha estat una eina per entendre l’acte performatiu», reconeix l’artista, qui ha creat ‘performances’, danses, peces de teatre, vídeos, textos, fotografies, objectes, esdeveniments o publicacions. «Totes estes pràctiques són coreografies. El meu focus és coreogràfic i, per això, em considere coreògrafa», conclou.

