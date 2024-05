"Arreu" i la llibertat

Hi ha valors que són essencials. Constantment cal reivindicar-los perquè, encara que estan en boca de la humanitat, no s’apliquen. N’hi ha un pel qual s’ha lluitat amb força durant les dictadures que ha tingut l’Estat espanyol. Actualment, es troba sorprenentment en boca de determinada gent. Es tracta de la llibertat. Significa un element imprescindible per a deixar viure les nostres consciències i la cultura, i sobretot per a respectar la pluralitat de parers. Els qui han estat en presó o han patit tota classe de penalitats per ella, en saben molt. La llibertat molesta l’autoritarisme, les dictadures i l’integrisme. Ara, després d’estar perseguida i amagada, s’ou estranyament en molts àmbits. Sona tant, a voltes irracionalment, que, per a definir el que es passa amb ella, no hi ha res millor que emprar l’adverbi «arreu». Este indica que alguna cosa està per totes les bandes. Presenta les formes sinònimes «pertot», «pertot arreu», «a tot arreu» o «arreu arreu».

S’utilitza «arreu» entre grups heterogenis. En principi, és desitjable que siga patrimoni col·lectiu. L’únic que resulta preocupant és que passe a formar part dels moviments integristes. Quan així succeïx, es pervertix el concepte fins al punt de transformar-se en llibertinatge. En el passat, alguns grups acusaven les persones defensores de la llibertat d’adulterar-la i de defendre el llibertinatge. Curiosament, hereus d’aquells sectors confonen els dos termes en el segle XXI. Hem de recordar que el llibertinatge adultera el valor per a justificar actituds irrespectuoses i carregar contra els diferents amb intolerància. Si cridem llibertat i alhora encoratgem a tirar a potades el president d’un govern democràtic, cometem un acte pròxim al llibertinatge.

En els ambients educatius, escoltem «arreu» la paraula llibertat. S’ha d’entendre que la Constitució Espanyola concedix la llibertat educativa per a triar si es vol acudir a un centre públic o privat. Permet que es reba o no la religió en l’escola. Però, no detalla si es pot triar en quina llengua oficial s’ha de rebre l’educació. Se suposa que eixa decisió forma part de les planificacions educatives gestionades per les administracions. L’oficialitat d’un idioma no és opcional. Solament considera delimitades excepcions.

En definitiva, no oblidem l’essència de la llibertat. Tinguem en compte que el fet que estiga «arreu» d’alguns sectors no sempre ajuda a conviure de forma pacífica. La llibertat és respectuosa amb el diferent i acollidora de l’altre.